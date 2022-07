Hitze Rekordwetter mit 40 Grad: Droht bald eine Hitzewelle in Sachsen-Anhalt?

Derzeit herrschen in Sachsen-Anhalt relativ milde Temperaturen um die 20 Grad. Doch Mitte Juli könnte sich das Sommerwetter in brachiale Hitze verwandeln. In Teilen von Sachsen-Anhalt werden bis zu 40 Grad erwartet.