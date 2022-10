Der Zugverkehr läuft nach Störungen im gesamten Norden Deutschlands sowie nach Amsterdam und Kopenhagen wieder an. Das betrifft insbesondere auch Pendler und Urlauber aus Sachsen-Anhalt, die nach Niedersachsen fahren wollten. Symbolbild:

Magdeburg/Berlin (vs) - Harte Zeiten für Pendler und Urlauber aus Sachsen-Anhalt. Denn die Deutsche Bahn meldete am Morgen, dass der gesamte Zugverkehr in Norddeutschland, darunter insbesondere auch Niedersachsen, lahmgelegt sei. Hinzu komme, dass offenbar auch Züge nach Kopenhagen und Amsterdam von den Ausfällen betroffen seien.

Grund dafür sei ein Ausfall des digitalen Zugfunksystems gewesen. Die Störung soll den Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein betreffen. Die Züge werden laut eines Sprechers der Deutschen Bahn an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten.

Mittlerweile sei die Störung zwar behoben, heißt es von Seiten der Deutschen Bahn, aber Zugausfälle gebe es wohl noch im weiteren Tagesverlauf.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Reisenden und informieren, sobald wir genauere Erkenntnisse zur Dauer der Störung haben", teilt die Bahn ihr Bedauern mit. Das Unternehmen bitte Reisende, sich in den digitalen Auskunftsmedien, im DB Navigator oder auf bahn.de, vorab über ihre Verbindungen zu informieren.