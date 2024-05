Am Sonntag ist Unesco-Welterbetag. In Sachsen-Anhalt wird es an vielen verschiedenen Orten Programm für die ganze Familie geben. Hier eine Übersicht.

Verschiedene Orte in Sachsen-Anhalt - hier eine Gasse in Quedlinburg - sind am Unesco-Welterbetag 2024 zu besichtigen.

Magdeburg/Halle (Saale). - 52 Naturschutzgebiete und Denkmäler in Deutschland sind von der Unesco als Erbe der Menschheit anerkannt. Am Sonntag können diese im ganzen Land vor Ort und digital erkunden werden. Der bundesweite Aktionstag wird ab 11 Uhr mit einer Festveranstaltung an der Völklinger Hütte im Saarland eröffnet. Aber auch in Sachsen-Anhalt gibt es spannende Events.

Stiftskirche, Schloss und Altstadt von Quedlinburg

Die Welterbe-Meile findet ab Samstag in der Marktstraße und am Kornmark in Quedlinburg statt. Vor Ort sind unter anderem diese Highlights geplant: Bobbycar-Parcours, XXL-Memory und Glücksrad.

Zudem gibt es beispielsweise Beiträge der Welterbestadt Quedlinburg selbst und weiterer Welterbe-Partner auf der Meile. Quedlinburgs Altstadt wurde bereits 1994 zum Kulturerbe.

Das Bauhaus in Dessau

Auch in Dessau gibt es ein Programm anlässlich des Unesco-Welterbetags. So ist am Sonntag der Eintritt in alle historischen Bauhausbauten frei. Der Eintritt in die Meisterhäuser ist bereits am Samstag kostenlos. Thema des Wochenendes ist, wie mit den nahe des Bauhausgebäudes errichteten Häusern Architektur und Natur in Kommunikation treten.

An beiden Tagen werden von 12 bis 16 Uhr stündlich Führungen angeboten, am Samstag gibt es auch ein spezielles Kinderprogramm.

Nimmt auch am Unesco-Welterbetag teil: Das Dessauer Bauhaus Foto: IMAGO / Future Image

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz

Im Gartenreich Dessau-Wörlitz werden am Wochenende spezielle Familienführungen angeboten. Dort geht es auf eine Zeitreise durch die Schlösser Wörlitz, Oranienbaum, Mosigkau und Luisium.

Zudem wird es eine Führung geben, bei der die Gäste mehr zur Gartenwelt des Rokoko erfahren. Auch das Lehr- und Lernkonzept des historischen Philanthropinums Dessau, das 2024 vor genau 250 Jahren gegründet wurde, wird Thema sein.

Das Gartenreich Dessau-Wörlitz bietet am Unesco-Welterbetag spezielle Familienführungen an. Foto: IMAGO / imagebroker

Der Naumburger Dom

Europaweit findet das sogenannte "Rendezvous im Garten" statt. So auch im Naumburger Domgarten. Am Wochenende kann das Areal zwischen 10 und 18 Uhr kostenfrei besichtigt werden.

Viel los am Unesco-Welterbetag ist auch am Naumburger Dom. Foto: dpa/Peter Endig

Zudem sind auf dem 11. Naumburger Meister Markt Gastronomen sowie regionale und überregionale Kunsthandwerker vertreten.

Die Luthergedenkstätten in Eisleben

In der Lutherstadt Eisleben werden am ersten Juniwochenende die "LutherMuseen" zwei Führungen anbieten.

Auch Luthers Sterbezimmer kann am Welterbetag besichtigt werden. Foto: dpa | Hendrik Schmidt

Um 15 Uhr am Sonntag geht es in das Geburtshaus Luthers. Um 16 Uhr wird eine Führung durch die Ausstellung "Luthers letzter Weg" in Luthers Sterbehaus angeboten.