An diesem Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt wieder einige Veranstaltungen f├╝r Familien. Wir zeigen unterhaltsame Unternehmungen f├╝r Gro├č und Klein.

Magdeburg - An diesem Wochenende gibt es wieder einige interessante Veranstaltungen, f├╝r die sich ein Besuch mit der Familie lohnt. Die Lumigica in Magdeburg n├Ąhert sich langsam ihrem Ende entgegen, weswegen man die Veranstaltung unbedingt noch besuchen sollte. Doch auch au├čerhalb der Gro├čst├Ądte finden einige kleine interessante Events statt, die man sich anschauen kann.

Nacht-Safari im Zoo Magdeburg

Im Mondlicht erscheint die Tierwelt im Zoo noch einmal ganz anders als am Tag. Hier gibt viel Interessantes zu entdecken und einige Frage zu beantworten. Warum brauchen Tapire nachts Licht? F├╝rchten sich manche Tiere in der Dunkelheit? Und, was machen die Schimpansen so in der Nacht?



Alle interessierten gro├čen und kleinen Besucher sind an diesem Freitag eingeladen, das Nachtleben im Zoo zu erkunden.



Datum: Freitag, 10. November

Zeit: 18 Uhr am Haupteingang (Zoowelle)

Preis: 20 Euro pro Person (inklusive Zooeintritt), Kinder bis zu 15 Jahren haben freien Eintritt.

Ort: Zooallee 1, 39124 Magdeburg

Info: Die F├╝hrung dauert eineinhalb Stunden

T├Âpfermarkt in der Festung Mark, Magdeburg

In den Hallen der alten Festung dreht sich am Wochenende alles um die T├Âpferkunst. An ├╝ber 50 St├Ąnden k├Ânnen Handwerk und Meisterwerke bestaunt werden. Hier gibt es T├Âpferwaren im modernen sowie traditionellen Gewand und weitere Angebote, wie Gartenaccessoires, Raumdekorationen, Schmuck oder k├╝nstlerische Objekte.



F├╝r Kinder wird das Kindert├Âpfern und das Bemalen von Tonfiguren angeboten. Au├čerdem k├Ânnen Lampions und zauberhafte Herbstdekorationen gebastelt werden.



Im Festungscaf├ę kann man es sich entspannt bei einer Leckerei gem├╝tlich machen. Hier wird auch Live-Musik angeboten. Weitere St├Ąrkungen aus Topf und Pfanne gibt es f├╝r alle Besucher im Festungshof.



Datum: Samstag, 11. und Sonntag, 12. November

Zeit: 10 bis 17 Uhr / Marktschluss ist 18 Uhr

Preis: 3 Euro / erm├Ą├čigt 2 Euro / Kinder bis 12 Jahre - freier Eintritt

Ort: Festung Mark Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Gro├čer Kinder- und Babysachenflohmarkt in Magdeburg

Am Samstag findet auf dem ├╝berdachten Parkplatz von Selgros die Kinder- und Babysachenb├Ârse statt. Hier wird allen Suchenden auch ein kleiner Kreativmarkt angeboten. F├╝r das leibliche Wohl aller Besucher, die mehr als nur Rumst├Âbern wollen, ist gesorgt.



Datum: Samstag, 11. November

Zeit: 9 bis 13 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Selgros Cash & Carry, Gustav-Ricker Str. 1, 39120 Magdeburg

Lumagica 2023 in Magdeburg

Die diesj├Ąhrige Lumagica im Elbauenpark Magdeburg ├╝berrascht alle Besucher mit einer einmaligen Lumagica Lichtshow. Dieses Jahr ist das Motto die "Sage vom roten Horn".



Alle Besucher k├Ânnen sich auf 250 handgefertigte Lichtmotive und knapp 100 Kilometer funkelnde Lichterketten sowie zahlreiche interaktive Lichtinstallationen freuen.



In diesem Jahr wird als besonderes Highlight der Jahrtausendturm illuminiert. Und auf dem Angersee wird alle zehn Minuten eine gro├če Multimediashow pr├Ąsentiert.



Die Veranstaltung befindet sich in der letzten Woche, weswegen sich ein Besuch lohnt.



Datum: bis zum 12. November

Uhrzeit: 17.30 bis 22 Uhr

Preise: Erwachsene 19,50 Euro / Erm├Ą├čigt 16 Euro / Kinder 13 Euro / Familienticket (vier Personen) 50 Euro

Ort: Elbauenpark, Tessenowstra├če 7, 39114 Magdeburg

Der 57. Magdeburger Mineralientauschtag

Am Samstag kommen ab 10 Uhr in Magdeburg alle Liebhaber edler Steine, Schmuck und Fossilien wieder auf ihre Kosten. Am 27. Mineralientauschtag dreht sich alles um Mineralien und Fossilien sowie daraus gefertigte Schmuckst├╝cke und auch Fachliteratur. Es kann bewundert und teilweise auch gekauft werden.



F├╝r Kinder stehen viele kleine Attraktionen bereit. Die Jungen Mineralogen erkl├Ąren unter der Leitung von Dr. Buchwitz ihre gesammelten Sch├Ątze und ihr erworbenes Wissen.



Eine Tombola von Dr. Fricke und Annelies Fricke verleiten zum Loskauf.



Datum: Samstag, 10. November

Uhrzeit: 10 bis 16 Uhr

Preise: Erwachsene 3 Euro / Kinder bis zum Vorschulalter sind frei / Sch├╝ler und Studenten bezahlen 1 Euro bei Ausweisvorlage

Ort: AMO-Kulturhaus, Erich-Weinert-Stra├če 27, 39104 Magdeburg

Alpakas in Dodendorf hautnah erleben

Wer flauschige Tiere mag, ist am Sonntag auf dem Sonnenland Alpakas-Hof gut aufgehoben. Der Hof l├Ądt zum Tag der offenen T├╝r, um die Tiere hautnah zu erleben. Die Alpakas k├Ânnen von gro├čen und kleinen G├Ąsten gef├╝ttert und gestreichelt werden. Auch der Hofladen hat an diesem Tag ge├Âffnet.



Datum: Sonntag, 12. November

Zeit: 10 bis 17 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Sonnenland Alpaka, Sohlener Stra├če 6 b, 39171 Dodendorf

28. Musikfest in der Altmark: "Kleine Dinge"

Im Rahmen des 28. Musikfestes Altmark 2023 stellen die Liedermachern Thomas Stein und Edgar Kraul "Kleine Dinge" in den Vordergrund. Ab 15 Uhr spielen die Beiden in der kleinsten Stadt Sachsen-Anhalts, in Sandau an der Elbe.



Alle Besucher k├Ânnen sich auf dem Konzert auf eine Zusammenstellung von Liedern, zu den vermeintlich kleinen Dingen des Lebens, freuen. Wer handgemachte Musik f├╝r zwei Gitarren und Texte zu den kleinen Dingen des Lebens mag, wird bei diesem Programm sicher Abwechslung vom Alltag finden.



F├╝r das leibliche Wohl der Besucher sorgt der Verein "Freunde und F├Ârderer des Wiederaufbaus der Sandauer Kirche e. V.".



Datum: Samstag, 11. November

Zeit: Einlass ist ab 14 Uhr

Preis: 10 Euro

Ort: St. Laurentius und St. Nikolaus Kirche, 39524 Sandau (Elbe) OT Sandau

Playmobil-Spielgeschichte(n) in Bad Sachsa

Das Kurhaus in Bad Sachsa verwandelt sich in den Herbstferien zu einem Playmobil-Miniatur-Wunderland. Dort wird die gro├če Familien-Ausstellung mit ├╝ber 5.000 Figuren und 20.000 Einzelteilen pr├Ąsentiert.



Der Diorama-K├╝nstler Oliver Schaffer inszeniert mit tausenden Figuren und Einzelteilen atemberaubende Spiel- und Bilderwelten. Alle Besucher, ob Gro├č oder Klein, k├Ânnen mit Playmobil die Harzer Bergwelt neu entdecken und in fantastische Themenwelten eintauchen.



In der Ausstellung gibt es Hexen, Drachen, Fabelwesen und auch die Harzer Schmalspurbahn zu sehen. Neben der Schau k├Ânnen sich alle G├Ąste an den Playmobil-Spieltischen ausprobieren. Dar├╝ber hinaus wird es ein Gewinnspiel mit verschiedenen Preisen geben.



Datum: Die Veranstaltung geht bis zum Sonntag, 19. November.

Zeit: Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

Preis: Kinder 5 Euro / Erwachsene 8 Euro / Familien-Rabatt (1 Erwachsener und 2 Kinder) 15 Euro / Gro├čeltern-Rabatt (2 Senioren und 2 Kinder) f├╝r 20 Euro / Gruppen-Rabatt (10er-Ticket) f├╝r Kinder und eine Begleitperson f├╝r 45 Euro

Ort: Kurhaus Bad Sachsa, Am Kurpark 6, 37441 Bad Sachsa

Jurassic Expo - Giganten der Urzeit in Halle

In Halle Neustadt l├Ąuft aktuell die mobile Dinosaurierausstellung "Jurassic Expo". Auf einer Ausstellungsfl├Ąche von bis zu 8.000 Quadratmetern k├Ânnen Besucher in die Welt der Riesenechsen eintauchen. Es gibt ├╝ber 50 verschiedene Dinosaurier zu entdecken, die vor etwa 250 Millionen Jahren auf der Erde lebten.



F├╝r die Kleinsten gibt es den Dino-Kindergarten. Hier k├Ânnen Kinder die Kletter- und Streichel-Dinos erkunden und herumtollen. Dar├╝ber hinaus gibt es eine Dino-H├╝pfburg.



Wer weitere Abwechslung sucht, kann auf Spurensuche im Ausgrabungscamp gehen oder es sich im Dino-Caf├ę gem├╝tlich machen.



Datum: bis zum Sonntag, 19. November

Zeit: 13 bis 17 Uhr in der Woche / 11 bis 17 Uhr an den Wochenenden

Preise: 12 Euro pro Person (Einheitspreis)

Ort: Freigel├Ąnde Andalusier Stra├če, Andalusierstra├če, Halle (Saale)

M├Ąrchenteppich Figurentheater in Halle: Wie der Schmetterling gl├╝cklich wurde

In dem Theaterst├╝ck f├╝r Kinder, malt der Maler Friedrich f├╝r seinen Teddy einen Schmetterling. Der Teddy freut sich riesig ├╝ber das Bild. Doch dann bemerkt Friedrich, wie traurig der Schmetterling schaut. Da Friedrich will, dass auch der Schmetterling gl├╝cklich ist, mal er alles M├Âgliche. Doch erst ganz am Schluss gelingt es ihm herauszufinden, was es ist.



Datum: Freitag, Samstag und Sonntag, 10 bis 12. November

Zeit: von 16 bis 17 Uhr (Freitag) und von 11 bis 12 Uhr (Samstag und Sonntag)

Preis: Kinder 8 Euro / Erwachsene 12 Euro / Soli Karte f├╝r Euro

Ort: M├Ąrchenteppich Figurentheater, Kleine Ulrichstra├če 11

Info: f├╝r Kinder ab 3 Jahren

Kinderveranstaltungen im Planetarium Halle

An diesem Wochenende finden im Planetarium wieder mehrere Veranstaltungen f├╝r die Kleinsten statt. Am Samstag wird ab 11 Uhr die interaktive Show "Die Rettung der Sternenfee Mira" f├╝r Kinder ab 4 Jahren angeboten.



Hierbei fliegen die Geschwister Lilly und Tom eines Nachts auf einer Zauberwolke durch das Universum. Sie wollen die Sternenfee Mira aus den Klauen des b├Âsen Zauberers Urax befreien und entdecken dabei die Galaxie.



Ab 15.30 Uhr k├Ânnen die J├╝ngsten dann die "Olchis" in "Das gro├če Weltraumabenteuer" begleiten. Die Olchis leben in einer H├Âhle an einer M├╝llkippe und wollen nun das Weltall erkunden. Professor Brausewein baut ihnen daf├╝r eine Rakete und ab geht die Reise.



Am Sonntag wird um 14 Uhr dann die Geschichte "Der Regenbogenfisch und seine Freunde" aufgef├╝hrt. Als der Fisch seine Glitzerschuppe verliert und im tiefen Ozean suchen will, findet er so viele neue Freunde.



Datum: Samstag, 11. und Sonntag, 12. November

Zeit: Samstag, ab 11 Uhr und 15.30 Uhr / Sonntag, ab 14 Uhr

Preise: Einzelkarte pro Veranstaltung 7,50 Euro / erm├Ą├čigt 5 Euro / Kind bis 16 Jahre im Familienverbund pro Veranstaltung 3 Euro

Ort: Planetarium Halle, Holzplatz 5, 06110 Halle

Familiennachmittag ÔÇô Romantisches Wochenende im Pei├čnitzhaus in Halle

Am 3. April 2003 gr├╝ndeten interessierte B├╝rger der Stadt Halle einen F├Ârderverein zur Restaurierung und dauerhaften Nutzung des ehemaligen Pionierhauses, des heutigen Kulturhauses Pei├čnitzinsel.



Damit kehrt nun endlich wieder Leben in das denkmalgesch├╝tzte Geb├Ąude ein. Hier lohnt sich ein Besuch zum Familiennachmittag. Wer m├Âchte, kann am Sonntag ab 15 Uhr auch eine F├╝hrung durch das Pei├čnitzhaus f├╝r 5 Euro machen.



Datum: Samstag, 11. und Sonntag, 12. November

Zeit: 15 bis 18 Uhr

Preis: kostenlos

Ort: Peissnitzinsel 4, 06108 Halle