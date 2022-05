Magdeburg/Blankenburg/Haldensleben - Bei Mittelaltermärkten in Sachsen-Anhalt gibt es neben dem traditionellen Genuss von Handbroten und Honigwein auch musikalische Darbietungen, komödiantische Unterhaltung für Kinder und das ritterliche Lagern zu erleben. Meist dürfen auch das Bogenschießen als sportliche Aktivitäten und die Vorführung von Handwerksarbeiten nicht fehlen. Wo es all dies zu erleben gibt? Zum Beispiel bei diesen schönen Mittelalterveranstaltungen, die es im Juni in Sachsen-Anhalt zu erleben gibt - am besten in Gewandung.