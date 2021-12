Verkehrsprognose für die Feiertage: Wie voll werden Sachsen-Anhalts Straßen an Weihnachten?

Die Weihnachtsfeiertage rücken näher. Viele Autofahrer begeben sich dann auf die Reise, um zu ihren Familien zu fahren. Wo in Sachsen-Anhalt an Weihnachten die Straßen voll werden.

Magdeburg/ DUR - Gerade an Feiertagen können stockender Verkehr, Behinderungen oder sogar ein langer Stau vorprogrammiert sein. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt informiert, mit welcher Verkehrslage Autofahrer in Sachsen-Anhalt an Weihnachten rechnen müssen.

Immer noch Pandemie, aber kein Lockdown – die Autobahnen in Sachsen-Anhalt werden zum Weihnachtsferienstart und rund um die Feiertage sicherlich voller sein als im vergangenen Jahr - dennoch erreichen Staus und Behinderungen nicht das Vor-Corona-Niveau. Wer Verwandte besucht oder Ausflüge und Kurzurlaube macht, wird dafür jedoch überwiegend das Auto nutzen, darum kann es insbesondere am 23. und 27. Dezember vereinzelt Staus und Behinderungen auf den Fernstraßen in Mitteldeutschland geben.

Am Heiligabend selbst und an den Feiertagen ist eine eher ruhige Verkehrslage zu erwarten, voller wird es dann noch einmal am 2. Januar und zum Ferienende am 8. und 9. Januar 2022.

Staus entstehen bei höherem Verkehrsaufkommen vor allem vor und in den Baustellen. Davon gibt es über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel allerdings nur noch eine auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt. Lediglich auf der

A 9 Berlin – Nürnberg

zwischen Rastplatz Kapellenberg-West und Rastplatz Bachfurt-West wird in beiden Richtungen gebaut.

Kein Stress in den Städten

Aufgrund der Corona-Bestimmungen fällt das Last-Minute-Shopping deutlich ruhiger aus als in der Vergangenheit und Weihnachtsmärkte finden ohnehin vielerorts nicht statt, verstopfte Innenstädte sind daher eher die Ausnahme.