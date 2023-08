Am Airport Leipzig/Halle zieht der Zoll in der Urlaubszeit allerhand verbotene Mitbringsel aus dem Verkehr. Worauf die Beamten achten und was Flugreisende vor dem Packen wissen sollten.

Mit Video: Zoll am Flughafen Leipzig/Halle zieht kuriose Souvenirs von Touristen ein

Bei der Suche nach verbotenen Mitbringseln im Urlaubsgepäck am Flughafen Leipzig/Halle hilft Zollbeamtin Anja Lorenz ein Röntgengerät.

Halle - Der Kontrollraum des Zolls am Flughafen Leipzig/Halle wirkt an diesem Nachmittag eher wie ein exotischer Marktstand. In der Mitte des schmucklosen, gefliesten Zimmers liegen der Kopf eines Krokodils, das Fell eines Polarfuchses und ein Gürtel aus Pythonleder auf der Tischplatte. Zollbeamter Philipp Mitteldorf pflückt ein Messer samt Hülle vom Tisch. Er kneift die Augen zusammen. „Das ist ein geschnitzter Walrosszahn.“

Unterwegs mit dem Zoll am Flughafen Leipzig/Halle. Die Zollbeamten stoßen in ihrem Alltag auf ganz unterschiedliche Urlaubsmitbringsel. (Bericht: Anna Lena Giesert)

All diese Mitbringsel haben die Beamten in den Koffern und Taschen der Flugreisenden entdeckt. Und all diese Dinge haben die Besitzer illegal ins Land gebracht. „Wir befinden uns hier im Straftatenbereich“, sagt Mitteldorf.

Die exotischen Andenken stehen unter Artenschutz, überschreiten den zollfreien Warenwert oder sind schlicht gefährlich. Manchen Reisenden ist das nicht bewusst, andere hatten wohl die Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Beides erleben die Zöllner in der Urlaubszeit besonders häufig.