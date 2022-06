Bis zu 35 Grad: Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt richtig heiß

Am Wochenende wird Hitze Sachsen-Anhalt im Griff haben. Bis zu 35 Grad sind laut Deutschen Wetterdienst am Samstag möglich. Eine Abkühlung ist aber auch möglich.

Magdeburg/DUR/awe - Die kommenden Tage werden heiß in Sachsen-Anhalt. Der Freitag läutet das Hitze-Wochenende ein, wobei die Temperaturen noch bei angenehmen 27 Grad Celsius in der Spitze liegen werden. Im Harz bleibt es etwas kühler bei maximal 24 Grad. Bei schwachem Wind und geringer Bewölkung kühlt es in der Nacht auf bis zu zwölf Grad herunter, ehe dann am Samstag der bislang wärmste Tag des Jahres bevorsteht.

Wetter am Samstag: Temperaturspitze bei 35 Grad

Bei schwachem bis mäßigem Südwestwind erreichen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt bis zu 35 Grad Celsius. In der Harzregion wird es wieder kühler, dennoch werden bis zu 30 Grad erwartet.

Laut Deutschen Wetterdienst ziehen in der Nacht zum Sonntag dann allmählich Wolken auf, wobei auch die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt.

Gewitter am Sonntag und Wolken am Himmel

Der Himmel im Nordwesten des Landes wird am Sonntag mit Wolken bedeckt sein. Zudem kommt es örtlich zu Gewittern. Im Süden wird es Anfangs noch freundlich, doch mit zunehmenden Tagesverlauf muss auch in Richtung Südosten mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen am Tag eine Spanne von 29 Grad in der Altmark und bis zu 34 Grad im Burgenlandkreis.

In der Nacht zum Montag zieht dann eine Wolkendecke über Sachsen-Anhalt auf. Bei zeitweise schauerartigem Regen kühlt es auf bis zu zwölf Grad ab.