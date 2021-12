Wetter Sachsen-Anhalt: Schnee an Heilig Abend möglich - Glättegefahr an Weihnachten

Nässe, Kälte und stürmischer Wind: An den Weihnachtstagen wird das Wetter in Sachsen-Anhalt ungemütlich. Doch laut Deutschen Wetterdienst könnte es in Sachsen-Anhalt am Nachmittag auch ein wenig Schnee geben.

In Sachsen-Anhalt ist am Nachmittag des Heilig Abend Schneefall möglich.

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa - An Heiligabend können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf etwas Schnee freuen. Während der Freitagvormittag voraussichtlich noch bedeckt mit gefrierendem Regen startet, geht dieser zum Nachmittag hin voraussichtlich in Schnee über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Den ganzen Tag über bestehe Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun Grad. Bei zwei bis fünf Grad in den höheren Lagen sei im Oberharz und auf dem Brocken mit stürmischem Wind bis hin zu orkanartigen Böen zu rechnen.

Die Nacht zum Samstag bleibe bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus zehn Grad bedeckt. Nach DWD-Angaben ist vor allem im Süden des Landes mit Schnee zu rechnen. Weiterhin gelte die Gefahr vor glatten Straßen. Für Samstag und Sonntag werden viel Sonne und Temperauren zwischen minus fünf und null Grad vorhergesagt.

Unwetterwarnung für den Harz wegen starken Böen

Wegen des zu erwartenden Sturms hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung für das Harzer Bergland ab Höhenlagen von 1000 Metern herausgegeben. Besondere Vorsicht ist von Donnerstag 22 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr am Heilig Abend geboten. Da Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können, sollte auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder herumfliegende Gegenstände geachtet werden. Fenster und Türen sollten deshalb geschlossen werden. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden werden.

Erst in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag werde es frostiger. Samstagmorgen deute es sich an, dass es im Harz vorübergehend etwas schneien wird. "Das wird aber wenig, nur so gekrümelt sein", sagte der Meteorologe.

Schnee im Harz - Halle kämpft mit Blitzeis

So seien etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee drin, auf dem Brocken fünf bis sechs Zentimeter. "Rodeln dürfte im Harz schwierig werden", sagte der Sprecher. Denn der Schneefall lasse am Samstag schnell bis zum Nachmittag nach. Dann sei bis Silvester momentan keine Schneedecke in Sicht.

Für Halle und dem Saalekreis wurde derweil eine Warnung vor Blitzeis herausgegeben. Die Glättegefahr besteht laut Deutschen Wetterdienst für den heutigen Donnerstag sowie an Heilig Abend. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollten bis Freitagabend besondere Obacht geben. Im Tagesverlauf des Heilig Abend steigen die Temperaturen dann stetig. Die gefährliche Lage sei dann gebannt.