Am Samstag und Sonntag finden in Sachsen-Anhalt wieder eine Menge Veranstaltungen für Familien statt. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein.

Zu Beginn der Herbstferien eröffnet in Halle der Gruselzoo. Genau wie hier, können sich auch Besucher der Lumagica in Magdeburg auf eine spektaktuläre Licht- und Feuershow freuen.

Magdeburg - Wer für das Wochenende in Sachsen-Anhalt noch keine Pläne hat, kann hier Tipps für die ganze Familie finden. Egal ob schaurig-schön, wie im Gruselzoo oder hochmotorisiert, wie beim Herbstglühen in Aschersleben - es gibt viel zu entdecken.

Nachtflohmarkt in Magdeburg

Auf dem Messegelände findet am Samstag, 14. Oktober, der Nachtflohmarkt statt. Rund 150 Aussteller laden dabei zum Entdecken und Stöbern ein. Egal ob kultige Sammlerstücke oder ausgefallene Raritäten, auf dem Nachtflohmarkt ist bestimmt für jeden Besucher etwas dabei.



Der Flohmarkt findet in den Messehallen in der Tes­se­now­stra­ße 9a in Magdeburg statt.



Uhrzeit: 15 bis 23 Uhr



Preise: 3 Euro für Erwachsene / Kinder bis 14 Jahre sind befreit

Magdeburg: Lumagica Date-Night - Licht trifft Schatten

Die diesjährige Lumagica im Elbauenpark Magdeburg, Tessenowstraße 7, überrascht alle Besucher mit einer neuen Lumagica Lichtshow. Bei der Date-Night treffen, am Samstag, 14. Oktober, ab 18 Uhr dabei nicht nur Licht und Schatten aufeinander. Die Veranstaltung soll dabei vor allem ein Ort der Begegnung und des gemeinsamen Entspannens sein.



Im Park werden den Besuchern 250 Lichtmotive geboten. Dazu tritt die Berliner Feuer- und Akrobatikkünstlerin "Aalyah Zhoura" mit ihrem Partner auf. Wer nach der Feuershow eine kühle Erfrischung braucht, kann sich zum Entspannen in die Lounge begeben.



Als Faszination für die Jüngeren wird außerdem die Stelzenlauf-Gruppe "Hochkant" mit ihrer Chamäleon-Formation durch den Park wandeln.



Uhrzeit: Ab 18 Uhr



Preise: Erwachsene 19,50 Euro / Ermäßigt 16 Euro / Kinder 13 Euro / Familienticket (vier Personen) 50 Euro

Eröffnung der 2. Jüdischen Kulturtage in Magdeburg

Am Sonntag, 15. Oktober, werden in Magdeburg die 2. Jüdischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt eröffnet. Die Veranstaltung findet im Gesellschaftshaus Magdeburg, in der Schönebecker Str. 129, statt.



Zur Veranstaltung wird es Grußworte, ein Programm für die Kinder und ein Konzert der Magdeburger Band "Foyal" geben. Foyal spielen eine Mischung aus traditionellem Klezmer, Musik des Balkans und der Roma, sowie bretonischen und irischen Folk.



Uhrzeit: 14 bis 16 Uhr



Preis: Kostenlos

Familiennachmittag auf der Burg Giebichenstein: Geschichte und Geschichten in Zinn gießen

In der Oberburg Giebichenstein in Halle findet am Sonntag, 15. Oktober, ein Zinngießen für Kinder statt. Hier können die Kleinen ihre Erinnerungen in Zinn gießen und etwas Bleibendes bewahren. So entsteht ein unverwechselbares Andenken an den Besuch auf der Burg.

Die Oberburg befindet sich in der Seebener Str. 1 in Halle/Saale.



Uhrzeit: 14 bis 17 Uhr



Preise: Erwachsene 4 Euro / Ermäßigt 2,50 Euro / Kinder 2 Euro



Zuzüglich Materialkosten: 3 Euro für Guss aus einer Form

Halloween im Bergzoo Halle

Am Freitag, 14. Oktober, pünktlich zu den Herbstferien, startet in der Reilstraße 57 wieder der stadtbekannte Gruselzoo. Der Zoo verwandelt sich dann in eine Welt der leuchten Kürbisköpfe, in der Zombies, Vampire und Hexen wandeln. Des Weiteren können sich die Besucher auf eine Feuershow der Leipziger Künstler „Freaks on Fire“ freuen.



Uhrzeit: Kassenöffnung und Einlass: 9 bis 17 Uhr / Die Tierhäuser schließen um 17.30 Uhr und der Zoo um 19 Uhr



Preise: Vollzahler: Im Vorverkauf 10 Euro / An der Abendkasse (ab 15.00 Uhr) 14 Euro

Lesen Sie auch: Die Herbstferien kommen: 10 schöne Ausflugstipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Dessau: Kunst für Kinder - „Von Dürer bis Kandinsky“

In der Orangerie beim Schloss Georgium in Dessau können Kinder und Erwachsene am Samstag, 15. Oktober, die alten Meister bewundern und viel dazulernen. Neben dem Betrachten der Zeichnungen, heißt es für die Kinder selber kreativ zu werden.



Die Führung ist für Familien mit Kindern ab sechs Jahren geeignet. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Die Führung dauert knapp eine Stunde.



Die Orangerie befindet sich in der Puschkinallee 100 in Dessau-Roßlau.



Uhrzeit: 15.00 bis 16.30 Uhr



Preise: Führungsgebühr 5,50 Euro / Eintritt Erwachsene 3 Euro / 1,50 Euro

Herbstglühen in Oschersleben

Auf dem Gelände der Motorsport-Arena Oschersleben, findet am Sonntag, 15. Oktober, ab 10 Uhr der feierliche Abschluss der Motorsport-Saison statt. An diesem Tag wird den Besuchern ein breites Programm an Events geboten. Höhepunkt der Veranstaltung ist das Klassiker-Rennen stattfinden. Außerdem können auf dem Gelände verschiedene Traktoren, Oldtimer und Ostalgie-Zweitakter bestaunt werden.



Wer weitere Abwechslung sucht, findet diese auf dem Flohmarkt oder beim Bühnenprogramm.



Die Veranstaltung findet in der Motopark-Allee 20 bis 22 in Oschersleben statt.



Uhrzeit: 10 bis 18 Uhr



Preise: Erwachsene 10 Euro / Kinder 2 Euro

Kaiserpfalz: Im Erlebnistierpark Memleben auf Safari gehen

Bis zum Ende des Monats hat der Erlebnistierpark im Tier- und Freizeitpark Memleben noch geöffnet. Hier lohnt sich ein Besuch mit der ganzen Familie, wenn man zusammen afrikanische oder südamerikanische Tiere bewundern möchte. Außerdem bietet der Park den Kleinsten die Villa Kunterbunt. Hier können Kinder unter anderem Waschbären, Kaninchen oder Rhesusaffen hautnah erleben.



Wer sich vom Herumlaufen im Park erholen will, kann eine der Shows genießen und mit der Loopingbahn oder der Seilbahn fahren.



Der Park befindet sich im Mönchsweg 1-2 in der Kaiserpfalz.



Uhrzeit: 10 bis 17 Uhr



Preise: Erwachsene 16,50 Euro / Kinder 16,50 Euro / Ermäßigt 14,50 Euro / Kinder bis zu 3 Jahren sind vom Eintritt befreit