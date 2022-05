Eines der bekanntesten Festivals Sachsen-Anhalts, das Metal-Event Rockharz, das bis 2019 jedes Jahr in Ballenstedt am Harz von Tausenden aus ganz Deutschland und darüber hinaus gefeiert wurde, ist ausverkauft. Doch es gibt noch Chancen auf Tickets. Wir verraten, wie und wann Sie trotzdem die begehrten Eintrittskarten ergattern können.

Ballenstedt - Es ist soweit: Die Wochenendtickets für das Rockharz-Festival in Ballenstedt am Harz sind restlos ausverkauft. Findige Händler haben darauf offenbar spekuliert und sich gleich mehrere der begehrten Eintrittskarten gesichert. Das Gute: Auch vermeintlich zu spät gekommene besitzen dadurch die Möglichkeit, noch in den Genuss des Mehrtagestickets zu kommen. Doch um welchen Preis?

Sage und schreibe 392 Euro will ein Verkäufer auf der Ticketplattform Viagogo für das Festivalwochenende haben. Und immerhin noch 366,66 Euro verlangt ein Ebay-Händler für eines der mittlerweile ausverkauften Wochenendtickets. Er hat vier davon im Angebot. Eines ist er bereits losgeworden. Der ursprüngliche Kaufpreis lag Hunderte Euro darunter. Frühbucher, die ihre Tickets bereits im Jahr 2019 oder 2020 kauften, konnten sie schon für 127,80 Euro erwerben.

Gewerblicher Ticket-Handel untersagt

Thorsten Kohlrausch, der mit seiner Veruga GmbH für die Veranstaltung des Rockharz-Festivals verantwortlich zeichnet, zeigt sich verärgert über die Teuerungen auf dem Ticketmarkt. "Der gewerbliche Handel mit unseres Tickets ist untersagt", erklärt er. Allerdings könne er nicht verhindern, dass Tickets einzeln privat weiterverkauft würden. "Wir können dem auch derzeit nicht weiter nachgehen, weil bei uns einfach zu viel andere Dinge Priorität haben."

"Natürlich nervt es, so etwas mitzubekommen", so Kohlrausch weiter, "aber wenn sich für das Geld Leute finden, die diese Tickets kaufen, ist das deren private Entscheidung." Eine Echtheitsgarantie gebe es allerdings nur für Tickets, die direkt beim Rockharz oder bei Eventim gekauft würden.

Rockharz-Tagestickets bei Eventim erhältlich

Bei dem Online-Ticket-Händler werden auch die jetzt schon gesuchten Tagestickets für das Rockharz angeboten werden. Dort fällt am Freitag, 20. Mai, der Startschuss für den Verkauf. Pro Veranstaltungstag wird es dann ein limitiertes Kontingent von 500 Karten für jeweils etwas über 60 Euro geben. "Das gilt aber nur für die Tage Donnerstag bis Samstag. Der Mittwoch bleibt unseren treuen Komplett-Ticketkäufern vorbehalten", erklärt Kohlrausch.

Überhaupt ist die Freude beim Veranstaltungsteam über den großen Zuspruch zum diesjährigen Rockharz groß. Immerhin: Etwas über 20.000 Tickets sind dafür bislang verkauft worden. Dies entspricht einem leichten Wachstum des Festivals im Vergleich zum letzten stattgefundenen Metal-Festival von 2019. Es sei nach der harten Corona-Zeit ein enormer Vertrauensbeweis des Publikums, schwärmt Kohlrausch.

"Da wir in bis zur Corona-Zwangspause ja in den letzten Jahren auch immer um diese Zeit ausverkauft waren, ist das ein sehr gutes Zeichen in Richtung Normalität, aber auch das kann die Ausfälle nicht komplett kompensieren", gibt der Veranstalter zu bedenken. "Da ist ja viel mehr kaputtgegangen. Speziell wenn man daran denkt, dass es auch viele Leute gibt, die unsere gesamte Branche an andere verloren hat. Aber natürlich fühlt es sich für uns sehr gut an, für dieses Jahr im Ticketbereich gute Planungssicherheit zu haben."