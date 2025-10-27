Auf einer Skala von null ganz schlecht) bis zehn (mega-gut) fühlt sich Sachsen-Anhalt immerhin 6,99, also ziemlich gut. Was auf den ersten Blick überrascht.

Das Ergebnis der aktuellen Glücksatlas-Studie liefert jedenfalls Grund zum Optimismus: Wir sind zufriedener, als wir im Alltag oft behaupten. Hamburg oder Bayern mögen in diesem subjektiven Vergleich besser dastehen – wir dafür dynamischer – in Richtung mega-gut.

Geht man ins Detail, schneiden Halle und Magdeburg um Einiges besser ab, als beispielsweise Metropolen wie Berlin, Frankfurt (Main), Bremen oder Hannover. Liegt unter anderem an noch immer weit günstigeren Preisen für Wohnen, Nahverkehr oder Gastronomie. An besserer Kinderbetreuung, vielleicht auch einer entspannteren Mentalität der Bewohner.

Darüber hinaus scheint Sachsen-Anhalt besonders lebenswert für Familien, konnte zudem überdurchschnittlich dazu beitragen, die „Glücks-Lücke“ zwischen West und Ost signifikant zu verringern.

Auch wenn die Ergebnisse der Studie nur zum Teil auf knallharten Kennzahlen basieren – oder gerade deshalb – spielen weiche Faktoren, und dazu gehört das empfundene persönliche Glück eine besondere Rolle.

Zusammengefasst lässt sich feststellen: Es ist überraschend cool, in Sachsen-Anhalt zu leben. Bitte unbedingt weitersagen.