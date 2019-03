In Zahna-Elster im Landkreis Wittenberg ist eine Frau von einem Zug erfasst und tödlich verletzte worden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Frau ist bei Zahna im Landkreis Wittenberg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Zahna (dt) l Eine 63-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg ist am Mittwoch, 6. März 2019, in Zahna-Elster von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, liegen derzeit keine Anzeichen auf ein Fremdverschulden vor.

Der Zug war aus Richtung Berlin in Richtung Nürnberg unterwegs. Zur Unglücksursache macht die Polizei keine weiteren Angaben, die Ermittlungen dauern an.

Zweitweise war die Bahnstrecke beidseitig gesperrt.