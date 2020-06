Ein Mann ist mit einem Cross-Mottorrad im Harz verunglückt. Er trug keinen keinen Helm und wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Endorf (dpa) l In Gummilatschen, leichter Sommerbekleidung und ohne Helm ist ein Motorradfahrer bei Endorf (Landkreis Harz) verunglückt und dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den 44-Jährigen nach dem Unfall am Samstagnachmittag in die Uniklinik in Magdeburg geflogen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Wie es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar. Der Mann war auf einem Cross-Motorrad unterwegs, das nicht zugelassen war. Darüber hinaus hatte er keinen Führerschein.