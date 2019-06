Ein Mann ist auf einer Landstraße bei Thale in einer Kurve von der Straße abgekommen und schwer gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Thale (vs) l Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Sonntag, 23. Juni 2019, bei Thale nach einem Sturz tödlich verunglückt. Wie die Polizei Harz mitteilt, befuhr der Mann die L 240 aus Richtung Friedrichsbrunn in Richtung Thale. Kurz vor dem Ortseingang stieß er aber in einer Linkskurve gegen die rechte Leitplanke und stürzte. Warum es dazu kam, ist unklar.

Autofahrer sahen den gestürzten Mann am Fahrbahnrand liegen und leisteten Erste Hilfe. Trotz Helm hatte er sich beim Sturz jedoch so schwer am Kopf verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.