Der Sommer legt eine Pause ein: Am Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst in Sachsen-Anhalt vor schweren Gewittern, Starkregen und Hagel. Die Unwettergefahr steigt ab dem Nachmittag deutlich an.

Magdeburg/Halle (Saale). – Am Sonntag müssen sich große Teile Deutschlands erneut auf Unwetter mit schweren Gewittern einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ziehen die Gewitterzellen zunächst über den Westen, später über die Mitte des Landes. Ab dem Nachmittag sind auch Süd- und Ostdeutschland betroffen.

Die Wetterlage bleibt angespannt: Es drohen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Besonders im Süden und Osten können die Unwetter lokal sehr heftig ausfallen – mit Hagelkörnern bis zu drei Zentimetern Durchmesser und schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h.

Aktuelle DWD-Warnungen vor schwerem Gewitter (Stand 17.03 Uhr)

Dessau-Roßlau, (Sonntag, 15.45 Uhr bis 18 Uhr)

Kreis Anhalt-Bitterfeld, (Sonntag, 16.01 Uhr bis 18 Uhr)

Kreis Wittenberg, (Sonntag, 16.01 Uhr bis 20 Uhr)

Burgenlandkreis, (Sonntag, 15.45 Uhr bis 20 Uhr)

Der DWD warnt zudem vor heftigem Starkregen: In kurzer Zeit können bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter, in wenigen Stunden sogar mehr als 60 Liter fallen. Während sich das Wetter im Westen und Nordwesten im Tagesverlauf beruhigt, bleibt die Unwettergefahr im Osten und Südosten bis in die Nacht zum Montag bestehen. Erst in der zweiten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab.

Die Temperaturen zeigen große Unterschiede: Vor den Gewittern wird es im Osten und Südosten nochmals hochsommerlich heiß mit bis zu 34 Grad, im Westen und Nordwesten bleibt es mit 20 bis 24 Grad deutlich kühler. In der Nacht kühlt es landesweit ab auf 17 bis 8 Grad.

Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Gewitter mit Starkregen

Der Sonntag startet zunächst heiter bis freundlich, doch im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu – und mit ihr die Gefahr von Schauern und Gewittern. Besonders am Nachmittag und Abend steigt die Gewitterneigung deutlich an.

Laut Vorhersage können sich örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen entwickeln. Unwetterartige Regenmengen sind stellenweise nicht ausgeschlossen, insbesondere dort, wo die Zellen länger verweilen.

Es bleibt schwülwarm mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad, im Harz etwas kühler mit 22 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht auf West bis Nordwest, kann am Nachmittag jedoch böig auffrischen.

In der Nacht zum Montag beruhigt sich das Wetter langsam: Es ist teils wolkig bis gering bewölkt, nur vereinzelt sind noch Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück, der Wind bleibt schwach aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.

Achtung: Vor allem am Nachmittag können lokale Unwetter mit Starkregen und Hagel auftreten – bitte Wetterwarnungen beachten und im Zweifel Schutz suchen.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Unwetterzellen in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Wetter am Montag: meist trocken und etwas kühler

Am Montag zeigt sich das Wetter wolkig, dabei bleibt es bei nur geringer Schauerneigung weitgehend trocken. Zum Abend hin lockert die Bewölkung zunehmend auf, und es kann freundlich werden.

Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad, im Harz bleibt es mit 17 bis 21 Grad etwas kühler. Der Wind weht mäßig aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es niederschlagsfrei, der Himmel ist teils wolkig, teils gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 9 Grad, der Wind bleibt überwiegend schwach aus westlicher Richtung.

Wetter am Dienstag: freundlicher Mix aus Sonne und Wolken

Der Dienstag zeigt sich überwiegend wolkig bis heiter und bleibt die meiste Zeit niederschlagsfrei. Nur vereinzelt kann es kurze Schauer geben, die Schauerneigung ist insgesamt gering.

Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad, im Harz auf 18 bis 23 Grad – es wird wieder spürbar wärmer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch klart der Himmel weiter auf, es bleibt gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf 15 bis 11 Grad, der Wind weht nur schwach.

Wetter am Mittwoch: Viel Sonne, trocken und sommerlich warm

Der Mittwoch bringt freundliches Sommerwetter: Neben einigen Quellwolken scheint häufig die Sonne, und es bleibt durchweg niederschlagsfrei.

Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad, im Harz auf 19 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach, zeitweise auch mäßig aus nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Donnerstag ist es wolkig bis gering bewölkt und weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad, bei nur schwachem Wind.