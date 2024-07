Auf die Sommerhitze am Wochenende folgten am Sonntagabend in Sachsen-Anhalt teils schwere Gewitter. Der Regen hat Straßen überschwemmt, Keller volllaufen lassen und der Wind Bäume entwurzelt.

Aufgrund von Unwettern hat es am Abend und in der Nacht in Sachsen-Anhalt mehrere Einsätze der Feuerwehr und Polizei gegeben.

Magdeburg/Halle (Saale). - Aufgrund von Unwettern hat es am Abend und in der Nacht in Sachsen-Anhalt mehrere Einsätze der Feuerwehr und Polizei gegeben.

So seien im Norden Sachsen-Anhalts in der Stadt Genthin (Jerichower Land) mehrere Keller und Tiefgaragen mit Regenwasser vollgelaufen, teilte die Rettungsleitstelle mit. Zudem seien einige Straßen überschwemmt und durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste versperrt worden.

Auch in der Altmark in Neukirchen und in Dahrendorf wurden der Rettungsleitstelle umgestürzte Bäume gemeldet. Die Kreisstraße 2354 zwischen Rottleberode und Stolberg war aufgrund von Schlamm auf der Fahrbahn drei Stunden lang gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Beeinträchtigungen auch auf Bahnstrecke Uelzen - Magdeburg

Bereits am späten Sonntagnachmittag war auch der Zugverkehr im Norden von Sachsen-Anhalt durch ein Gewitter betroffen. Weil im Landkreis Uelzen (Niedersachsen) ein Baum auf die Schienen gestürzt war, kam es auf der Bahnstrecke zwischen Uelzen und Magdeburg zu Beeinträchtigungen.

Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, war die Strecke für eineinhalb Stunden gesperrt. Es sei zu Teilausfällen und Verspätungen gekommen. Der Baum war zwischen Soltendieck und Schnega auf die Gleise gefallen.

Es wurden nach Angaben der Rettungsleitstellen keine Personen verletzt.

Über 30 Grad am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Zuvor hatte Sachsen-Anhalt mehrere heiße Tage mit deutlich über 30 Grad erlebt. Am Sonntag folgten dann jedoch die Unwetter. Ab Mittag traten bereits erste Schauer und teils heftige Gewitter auf. Für mehrere Regionen galten bis zum späten Abend Unwetterwarnungen.

Einzelne Orte könnte es mit voller Wucht treffen, hatte der Deutsche Wetterdienst im Vorfeld gewarnt. "Wir erwarten salopp gesprochen sogenannte 'Wasserbomben'. Das heißt, während an einem Ort innerhalb kurzer Zeit sehr viel Regen fällt, gibt es im Nachbarort kaum oder keinen Regen."

Bis zum Montagmittag muss weiterhin mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Im Tagesverlauf zeigt sich die Sonne jedoch immer mal wieder. Höchstwerte 23 bis 26, im Harz 19 bis 23 Grad.

Das gewittrige Wetter setzt sich laut Vorhersage auch am Dienstag fort. Vor allem am Nachmittag können vereinzelt Schauer und Gewitter auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 26, im Harz 18 bis 23 Grad.