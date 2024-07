Ein Unwetter ist am späten Sonntagnachmittag auch über den Landkreis Börde gezogen. In Haldensleben musste die Feuerwehr mehrmals ausrücken.

Gewitter und Sturm in der Börde

Eine Gewitterfront ist am Sonntag über Haldensleben gezogen und hat auch reichlich Sturm mit sich gebracht.

Haldensleben - Eine Gewitterfront ist am Sonntag über ganz Sachsen-Anhalt gezogen und hat am späteren Nachmittag auch die Börde erreicht. In Haldensleben gab es zwar nur etwa eine Stunde lang Sturm. Die Zeit reichte jedoch, um die Feuerwehr auf den Plan zu rufen.