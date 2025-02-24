Die Zeit von zweistelligen Minustemperaturen ist in dieser Woche schon wieder vorbei. Regen und gefrorener Boden lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt jedoch gefährlich glatt werden.

Im Laufe der Woche verabschieden sich in Sachsen-Anhalt die eisigen Temperaturen. Auf Straßen muss mit überfrierender Nässe gerechnet werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Atlantische Tiefausläufer bringen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bald milde Meeresluft nach Sachsen-Anhalt.

Zum Wochenbeginn bleibt es jedoch noch frostig. Der DWD sagt Glatteisbildung am Montag voraus. Der DWD hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Auf dem Brocken sind zeitweise Sturmböen möglich.

Lesen Sie auch: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die aktuelle Lage in Sachsen-Anhalt

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glatteisgefahr durch überfrierenden Regen

Am Montag, dem 12. Januar, ist es bedeckt. Aufkommende Niederschläge können den Angaben zufolge zunächst als Schneefall niedergehen.

Lesen Sie auch: Droht Deutschland ein "Jahrhundertwinter"? Das ist dran an den Spekulationen

Im Tagesverlauf geht der Schnee jedoch in Regen über. Dabei kann es gebietsweise zu Glatteis auf Sachsen-Anhalts Straßen kommen. Die Temperaturen steigen auf -1 bis +3 Grad Celsius. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Dienstag, dem 13. Januar, bleibt es bei gebietsweisem Regen bedeckt. Auf festgefahrenen Schneedecken und auf schneefreien Flächen besteht laut DWD weiterhin Glatteisgefahr.

Die Temperaturen in der Nacht liegen zwischen -2 und +1 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Plusgrade am Dienstag lassen den Schnee tauen

Bewölkt bei gebietsweisem Regen ist es am Dienstag, dem 13. Januar. Stellenweise besteht laut DWD weiterhin Glättegefahr durch überfrierenden Regen. Bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad setzt Tauwetter ein.

Lesen Sie auch: Bitte kein Brot: So helfen Sie Meisen & Co. durch den Winter

Auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 14. Januar, kann es gelegentlich regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 3 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Auf dem Brocken bleibt es stürmisch

Mit gelegentlichem Regen muss am Mittwoch, dem 14. Januar, gerechnet werden. Der Himmel bleibt bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad stark bewölkt, so der DWD. Auf dem Brocken gibt es Sturmböen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 15. Januar, kann es gelegentlich regnen. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich um die 2 Grad. Auf dem Brocken ist nach wie vor mit Sturmböen zu rechnen.