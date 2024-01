Wann lohnen sich Brückentage in Sachsen-Anhalt? Mit einer geschickten Planung von Urlaubstagen rund um Feier- und Brückentagen kann man sich viele freie Tage sichern. Alle Termine und wie man mit diesen das Meiste aus dem Urlaub herausholt – finden Sie hier.

Brückentage und Feiertage in Sachsen-Anhalt 2024, 2025 und 2026 im Überblick

Hier finden Sie die Termine für die Urlaubsplanung mit Brückentagen in Sachsen-Anhalt 2024, 2025 und 2026

Magdeburg. - Liegen die Feiertage so in der Woche, dass die Tage davor oder danach gut als Brückentage genutzt werden können, sollten diese in der Urlaubsplanung berücksichtigt werden. Neben den Feiertagen zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind die Einzelfeiertage, wie der Tag der Arbeit oder Christ Himmelfahrt, für die effektive Planung von Urlaub immer einen Blick wert.

In Sachsen-Anhalt gibt es 2024, 2025 und 2026 mit Ausnahme des landesspezifischen Feiertags Heilige Drei Könige insgesamt acht Termine mit Brückentagen, bei denen man mit dem geschickten Einsatz von nur wenigen Urlaubstagen ganz viele freie Tage gewinnen kann. Wir haben die Brückentage unter die Lupe genommen.

Sind schulpflichtige Kinder zu berücksichtigen, hilft noch ein Blick in die Termine der Ferien in Sachsen-Anhalt.

Neujahr 2024 – bundesweite Brückentage

Der Neujahrstag fällt 2024 auf einen Montag. Das bedeutet für Arbeitnehmer ein langes Wochenende mit drei freien Tagen am Stück oder mit vier Brückentagen gleich neuen Tage.

1. Januar 2024 (Mo.) – Neujahr

30. Dezember 2023 (Sa.) – 7. Januar 2024 (So.) – Vier Urlaubstage – neun Tage frei

Heilige Drei Könige 2024 – Brückentage für Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2024 fällt der Feiertag Heilige Drei Könige auf einen Samstag. Das bedeutet für die Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt einen freien Tag weniger.

6. Januar 2024 (Sa.) – Heilige Drei Könige

Ostern mit Karfreitag 2024 – Brückentage für Deutschland

Ostern ist ein langes Wochenende mit vier freien Tagen am Stück. Mit dem Einsatz von nur wenigen Brückentagen bekommt man zu Ostern lange frei.

29. März 2024 (Fr.) – Karfreitag

31. März 2024 (So.) – Ostersonntag

1. April 2024 (Mo.) – Ostermontag

29. März (Fr.) – 1. April 2024 (Mo.) – 4 freie Tage am Stück

23. März (Fr.) – 7. April 2024 (So.) – 8 Urlaubstage: 16 Tage frei

23. März (Fr.) – 1. April 2024 (Mo.) – 4 Urlaubstage: 10 Tage frei

29. März (Fr.) – 7. April 2024 (So.) – 4 Urlaubstage: 10 Tage frei

1. Mai 2024 – Brückentage zum Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit fällt 2024 auf einen Mittwoch. Mit ein paar Brückentagen kann man fünf oder sogar neun Tage am Stück für einen Urlaub planen. Kurz danach ist dann auch schon der bundesweite Feiertag Christi Himmelfahrt. Die Kombination von Brückentagen beider Feiertage ergeben vielfältige Möglichkeiten.

1. Mai 2024 (Mi.) – Tag der Arbeit / 1. Mai

27. April (Sa.) – 1. Mai 2024 (Mi.) – 2 Urlaubstage: 5 Tage frei

1. Mai (Mi.) – 5. Mai 2024 (So.) – 2 Urlaubstage: 5 Tage frei

27. April (Sa.) – 5. Mai 2024 (So.) – 4 Urlaubstage: 9 Tage frei

Christi Himmelfahrt 2024 – bundesweite Brückentage

Der bundesweite gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist immer ein Donnerstag und bietet sich in jedem Jahr für einen klassischen Brückentag an. Neben der häufigen Verbindung mit den Pfingsttagen kann man Christi Himmelfahrt 2024 auch mit den Brückentagen zum Tag der Arbeit kombinieren.

9. Mai 2024 (Do.) – Christi Himmelfahrt

10. Mai 2024 (Fr.) – Brückentag zu Christi Himmelfahrt

9. Mai (Do.) – 12. Mai 2024 (So.) – 1 Tag Urlaub: 4 Tage frei

4. Mai (Sa.) – 12. Mai 2024 (So.) – 4 Urlaubstage: 9 Tage frei

27. April (Sa.) – 12. Mai 2024 (So.) – 8 Urlaubstage: 16 Tage frei

Pfingsten 2024 – Brückentage in Deutschland

Pfingsten ist zunächst ein verlängertes Wochenende. Mit dem Einsatz von vier Brückentagen kann man neun freie Tage am Stück gewinnen.

19. Mai 2024 (So.) – Pfingstsonntag

20. Mai 2024 (Mo.) – Pfingstmontag

18. Mai (Sa.) – 20. Mai 2024 (Mo.) – Langes Wochenende zu Pfingsten

18. Mai (Sa.) – 26. Mai 2024 (So.) – 4 Urlaubstage: 9 Tage frei

Neujahr 2025 – bundesweite Brückentage

Der Neujahrstag fällt 2025 auf einen Mittwoch. Das bedeutet für Arbeitnehmer fünf freie Tage am Stück mit zwei Tagen Urlaub als Einsatz.

01.01.2025 (Mittwoch) – Neujahr bis 05.01.2025 (Sonntag)

Heilige Drei Könige 2025 – Brückentage für Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2025 fällt der Feiertag Heilige Drei Könige auf einen Montag. Das bedeutet für die Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt bis zu neun freie Tage bei vier Tagen Urlaub.

04.01.2025 (Samstag) - 12.01.2025 (Sonntag)

Ostern mit Karfreitag 2025 – Brückentage für Deutschland

Ostern ist ein langes Wochenende mit vier freien Tagen am Stück. Mit dem Einsatz von nur vier Brückentagen bekommt man zu Ostern neun Tage frei. Selbiges gilt für Urlaub eine Woche später.

12.04.2025 (Samstag) - 20.04.2025 (Sonntag)

19.04.2025 (Samstag) - 27.04.2025 (Sonntag)

1. Mai 2025 – Brückentage zum Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit fällt 2025 auf einen Donnerstag. Mit einem Brückentag kann man vier Tage am Stück für einen Urlaub planen.

01.05.2025 (Donnerstag) - 04.05.2025 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt 2025 – bundesweite Brückentage

Der bundesweite gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist immer ein Donnerstag und bietet sich in jedem Jahr für einen klassischen Brückentag an.

29.05.2025 (Donnerstag) - 01.06.2025 (Sonntag)

Pfingsten 2025 – Brückentage in Deutschland

Pfingsten ist zunächst ein verlängertes Wochenende. Mit dem Einsatz von vier Brückentagen kann man neun freie Tage am Stück gewinnen.

07.06.2025 (Samstag) - 15.06.2025 (Sonntag)

Tag der Deutschen Einheit 2025 - Brückentage in Deutschland

Rund um den Tag der Deutschen Einheit, der 2025 auf einen Samstag fällt, lassen sich mit vier Brückentagen neun Tage Urlaub generieren.

27.09.2025 (Samstag) - 05.10.2025 (Sonntag)

Reformationstag 2025 - Brückentage in Deutschland

Der Reformationstag wird nur in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen gefeiert. Mit vier Brückentagen haben Arbeitnehmer gleich neun Tage frei.

25.10.2025 (Samstag) - 02.11.2025 (Sonntag)

Weihnachten 2025 - Brückentage in Deutschland

Der erste Weihnachtsfeiertag 2025 in Deutschland fällt auf einen Donnerstag. Bis zu neun freie Tage sind drin.

20.12.2025 (Samstag) - 28.12.2025 (Sonntag)

25.12.2025 (Donnerstag) - 28.12.2025 (Sonntag)

Neujahr 2026 – bundesweite Brückentage

Der Neujahrstag fällt 2026 auf einen Donnerstag. Das bedeutet für Arbeitnehmer vier freie Tage am Stück mit einem Tag Urlaub als Einsatz.

01.01.2026 (Donnerstag) - 04.01.2026 (Sonntag)

Heilige Drei Könige 2026 – Brückentage für Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2026 fällt der Feiertag Heilige Drei Könige auf einen Samstag. Das bedeutet für die Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt bis zu vier freie Tage bei einem Tag Urlaub.

03.01.2026 (Samstag) - 06.01.2026 (Dienstag)

Ostern mit Karfreitag 2026 – Brückentage für Deutschland

Ostern ist ein langes Wochenende mit vier freien Tagen am Stück. Mit dem Einsatz von nur vier Brückentagen bekommt man zu Ostern neun Tage frei. Selbiges gilt für Urlaub eine Woche später.

28.03.2026 (Samstag) - 05.04.2026 (Sonntag)

04.04.2026 (Samstag) - 12.04.2026 (Sonntag)

1. Mai 2026 – Brückentage zum Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit fällt 2026 auf einen Samstag. Mit vier Brückentagen kann man neun Tage am Stück für einen Urlaub planen.

25.04.2026 (Samstag) - 03.05.2026 (Sonntag)

Christi Himmelfahrt 2026 – bundesweite Brückentage

Der bundesweite gesetzliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist immer ein Donnerstag und bietet sich in jedem Jahr für einen klassischen Brückentag an.

14.05.2026 (Donnerstag) - 17.05.2026 (Sonntag)

Pfingsten 2026 – Brückentage in Deutschland

Pfingsten ist zunächst ein verlängertes Wochenende. Mit dem Einsatz von vier Brückentagen kann man neun freie Tage am Stück gewinnen.

23.05.2026 (Samstag) - 31.05.2026 (Sonntag)

Weihnachten 2026 - Brückentage in Deutschland

Der erste Weihnachtsfeiertag 2025 in Deutschland fällt auf einen Donnerstag. Bis zu neun freie Tage sind drin.