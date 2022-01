Renneritz/MZ - Knapp zwölf Wochen nach dem tödlichen Flugzeugabsturz am Flughafen Renneritz, bei dem der Pilot und drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen starben, ist die Absturzursache noch immer unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hat einen ersten Zwischenbericht zur Tragödie vorgelegt, die weitere Details bekanntmacht.

Insassen starben bei dem Absturz

So kommen die Experten zu dem Urteil, dass „aufgrund der Schwere des Aufschlags und des anschließenden Brandes der Absturz nicht überlebbar“, war. Doch eine Unglücksursache wird nicht benannt. Die Untersuchungen dauern an.

Detailliert zeichnet der Bericht Flug und Absturz der polnischen Maschine nach. Der erfahrene französische Pilot, dem das Flugzeug gehörte, startete um 16.45 Uhr und stieg auf 50 Meter Höhe. Nach einer steilen Rechtskurve meldete er über Funk, dass er zurückkäme. Er flog in gleichbleibender Höhe mit niedriger Geschwindigkeit. Am nordöstlichen Ende des Flugplatzes drehte das Flugzeug erneut in eine steile Rechtskurve. „Dabei kippte es über die rechte Tragfläche ab und stürzte zu Boden. Nach dem Aufschlag geriet das Flugzeug in Brand“, heißt es im Bericht.

Gute Sichtflugbedingungen am Unglückstag

Der Pilot und die beiden hinten sitzenden Passagiere wurden durch den Absturz getötet. Die Person vorn rechts wurde aus dem Flugzeug geschleudert und kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Dort erlag sie nachts ihren Verletzungen. „Die Insassen erlitten beim Aufprall Verletzungen, die nicht überlebbar waren“, so das Fazit der Untersuchung. Das Flugzeug hatte sich demnach beim Absturz überschlagen und lag auf dem Rücken. Durch den Aufschlagbrand seien Rumpf und linke Tragfläche verbrannt. „Die Propellerblätter waren von der Nabe abgetrennt, der Motor befand sich unmittelbar hinter der Einschlagstelle.“ Die Landeklappe war eingefahren.

Auch zum Wetter und zum Zustand der Maschine gibt es Aussagen. Es hätten gute Sichtflugbedingungen geherrscht. Die letzte 100-Stunden-Kontrolle und die Prüfung der Lufttüchtigkeit der Maschine des Baujahrs 1973 erfolgte am 13. April 2021. Das Triebwerk wurde zu weiteren Untersuchungen zur BFU nach Braunschweig transportiert.