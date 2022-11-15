Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Sangerhausen aus?

Auch in diesem Jahr wird es wieder verkaufsoffene Sonntage in Sangerhausen geben.

Sangerhausen. - In Sangerhausen bieten verkaufsoffene Sonntage eine ideale Gelegenheit, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten von Montag bis Samstag Einkäufe zu erledigen.

An diesen speziellen Tagen können Besucher ohne den üblichen Alltagsstress entspannt shoppen. Die Sonntagsöffnungszeiten der Geschäfte variieren dabei in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, was ausreichend Zeit für einen gemütlichen Einkaufsbummel bietet.

An welchen Sonntagen im Jahr 2025 haben die Geschäfte in Sangerhausen geöffnet?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Sangerhausen

Ein erster verkaufsoffener Sonntag in Sangerhausen fand am 13. April zum Frühlingserwachen statt. Der zweite Verkaufssonntag war am 7. September zum Kobermännchenfest. Passend zum "Heimatshoppen" durften die Geschäfte in Sangerhausen zudem am 12. Oktober öffnen.

Auf einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag können sich die Sangerhäuser und ihre Gäste nun noch freien: Im Advent können die Geschäfte am Sonntag, 7. Dezember, noch einmal ihre Türen öffnen.