Mitten in den Ferien starten in Sachsen-Anhalt Sanierungen von Straßen und Brücken - unter anderem in der Börde, im Burgenlandkreis und im Saalekreis. Auf welche Sperrungen und Umleitungen sich Autofahrer einstellen müssen.

Barneberg/Schönburg/Wettin. - In der sommerlichen Ferienzeit nimmt das Land Sachsen-Anhalt weitere Sanierungen von Straßen und Brücken in Angriff. Am Montag beginnen auf der Bundesstraße 245 in Barneberg im Landkreis Börde Arbeiten unter anderem an der Ortsdurchfahrt, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte.

Autofahrer und Anlieger müssten gut vier Wochen lang mit Behinderungen rechnen und sollten mehr Zeit für die unvermeidliche Umleitung einplanen. Die alte Fahrbahndecke werde abgefräst und neu aufgebaut. Das Land investiere rund 490.000 Euro in die rund 2.100 Meter lange Strecke.

Neue Asphaltdecke für die Landesstraße 204 in Schönburg im Burgenlandkreis

Ebenfalls am Montag beginnt die Fahrbahnsanierung der L 204 in Schönburg im Burgenlandkreis, wie es weiter hieß. Rund 500 Meter sind hier betroffen. Die alte gepflasterte Fahrbahn werde durch eine neue Asphaltdecke ersetzt.

Nur eine Kurve erhalte wegen der Grenzbebauung eine Pflasterdecke. Alles in allem soll das rund 550.000 Euro kosten. Bis Ende Oktober ist die Baumaßnahme geplant, eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Schönburg ist vorgesehen.

Sperrung der Landesstraße 156 durch Wettin im Saalekreis wegen Brückenneubau

Autofahrer müssen sich auch auf der Landesstraße 156 durch Wettin im Saalekreis auf Behinderungen einstellen. Dort beginnen am Montag die Arbeiten für den Ersatzneubau der Luisenbachbrücke. Das Vorgängerbauwerk wurde um 1930 errichtet und wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht instandgesetzt.

Planmäßig sollen die Bauarbeiten am 18. Dezember beendet sein. Solange muss die L 156 voll gesperrt werden, es gibt eine Umleitung. Das Land investiert knapp 600.000 Euro.