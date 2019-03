Auf der Landstraße 66 bei Wedderstedt sind zwei Autos ineinander gefahren. Ein 87-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt.

Wederstedt (dpa) l Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Landstraße zwischen Wederstedt und Quedlinburg ist ein 87 Jahre alter Autofahrer gestorben. Am Montagmorgen war eine 29 Jahre alte Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto des Senioren zusammengestoßen, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte.

Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, die Fahrer wurden eingeklemmt. Der 87-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die schwer verletzte 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Landstraße blieb für gut vier Stunden gesperrt.