Während einer Streifenfahrt hatte die Polizei in Eisleben eine große Menge Munition verloren. Nun sind die Patronen und Magazine wieder da. Offenbar hatte sie jemand in der Lutherstadt gefunden.

Nach Polizei-Panne bei Streifenfahrt: Verlorene Munition ist wieder da

Die zwei Munitionstaschen waren der Besatzung eines Streifenwagens abhandengekommen. (Symbolbild)

Lutherstadt Eisleben - Die am vergangenen Dienstagmorgen bei einem Polizeieinsatz in der Lutherstadt Eisleben verloren gegangene Munition ist wieder da.

Sie wurde vollständig im Bereich Eisleben gefunden und auf einer Dienststelle abgegeben, teilte die Polizei in Halle mit, ohne Details zu nennen.

Panne bei Streifenfahrt: Polizei verliert Munition in Eisleben

Die zwei Munitionstaschen mit sechs Magazinen und 180 Patronen für Dienstwaffen waren der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Mansfeld-Südharz abhandengekommen. Die genauen Umstände sind weiter unklar.

Nach MZ-Informationen geht die Polizei von einem fahrlässigen Eigenverschulden der eingesetzten Polizeibeamten aus.

Eine interne Untersuchung soll prüfen, ob den Polizeibeamten ein Dienstvergehen vorzuwerfen ist. Disziplinarrechtliche Konsequenzen sind nicht ausgeschlossen.