China, Wuhan: Ein medizinischer Mitarbeiter erfasst im Jinyintan-Krankenhaus in der zentralchinesischen Provinz Hubei den Zustand eines Corona-Patienten. Foto: CHINATOPIX/AP/dpa

Acht Menschen aus dem Jerichower Land, die sich auf das Corona-Virus testen ließen, sind aus der Quarantäne entlassen worden.

Magdeburg l Sie waren dienstlich oder als Touristen in China unterwegs oder mit Chinesen während einer Kreuzfahrtreise zusammengetroffen. Das Corona-Virus sorgte dafür, dass sich die acht Einwohner des Jerichower Landes nach ihrer Rückkehr freiwillig meldeten, um auszuschließen, dass sie sich infiziert haben.

Bereits die erste Untersuchung hatte keinen Hinweis auf eine Erkrankung gegeben – kein Fieber, keine Luftnot, kein Husten. Die Quarantäne in den eigenen vier Wänden wurde nun aufgehoben, nachdem auch der zweite Test auf den Erreger negativ ausgefallen ist. In Sachsen-Anhalt wurden bisher 75 Menschen auf das Virus untersucht (Stand 17. Februar). Mit 24 die meisten in Halle.

Eike Henning, Chef des Magdeburger Gesundheitsamts, meint, dass die Influenza (Grippe) gefährlicher ist, als das grippeähnliche Corona-Virus. Trotzdem sei die Landeshauptstadt auf alle Eventualitäten eingestellt. Obwohl er davor warnt, „alle China-Rückkehrer unter Generalverdacht zu stellen. Es gibt einen Runden Tisch, an dem neben der Uniklinik und dem Städtischen Klinikum auch das Landesamt für Verbraucherschutz, Rettungsdienste und das Gesundheitsamt sitzen. Dort wird besprochen, wie vorzugehen ist, wenn es Verdachtsfälle oder tatsächliche Infektionen gibt.“

