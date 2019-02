Auf einem gelb angestrichenen Stein an einer Straße in Schwerin steht der Schriftzug "Ausbaubeiträge abschaffen?". Beim Ausbau kommunaler Straßen werden Anlieger an den Kosten über Gebühren beteiligt, die etliche Tausend Euro betragen können. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa