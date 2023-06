Fernsehen Vox-Serie "Traumhaus oder Luftschloss": Kein Geld mehr für Bauarbeiten am Bahnhof Ballenstedt im Harz

Seit 2020 sanieren Ingrid und Edward aus dem Harz den Bahnhof in Ballenstedt. Doch damit die Bauarbeiten weitergehen können, brauchen sie dringend Geld. Zum Glück haben sie eine Idee, wie sie das Problem lösen können. Was das genau ist, war in der zweiten Folge der Vox-Serie "Traumhaus oder Luftschloss?" zu sehen.