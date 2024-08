Das moderne Blitzersystem für eine Tempoüberwachung auf einem bestimmten Streckenabschnitt wird es vorerst nicht geben. Warum das so ist und Politiker sowie Polizisten ihren Unmut darüber äußern.

Magdeburg. - Die neue Form der Tempoüberwachung, Section Control (Abschnitts-Kontrolle), wird es in Sachsen-Anhalt vorerst nicht geben. Nach jahrelangem Betrieb auf der B6 zwischen Gleidingen und Laatzen in Niedersachsen sollte das System auch in Sachsen-Anhalt eingeführt werden. Das Vorhaben wurde deshalb schon 2021 im Koalitionsvertrag aufgenommen und dafür das Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes (SOG) im Dezember 2022 geändert.