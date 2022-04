Seit Öffnung der Annenkreuzung in Bernburg fahren viel mehr Autos vor Kita „Benjamin Blümchen“ in der Friedensallee. Tempo 30 wird oft ignoriert.

Bernburg/MZ - Ein graubrauner Nissan fährt in rasantem Tempo vorbei. Das waren gewiss mehr als 30 Kilometer pro Stunde. Auch ein weißer Audi ist mit Sicherheit schneller. Und der Fahrer eines metallicgrünen VW Polo tritt vor der Kita noch mal richtig aufs Gas. Offenbar haben sie alle das Tempo-30-Schild nicht gesehen. So geht das täglich vor der Kita „Benjamin Blümchen“ an der Friedensallee in Bernburg.