Magdeburg. - Seit 1. Januar haben Strafhäftlinge in Sachsen-Anhalt Anspruch auf eine Einzelunterbringung. Für die Justiz ist das eine Herausforderung, denn die dafür dringend benötigte Erweiterung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Volkstedt (Mansfeld-Südharz) fehlt noch bis 2028 und für den in Halle-Tornau geplanten JVA-Neubau, der einmal die beiden maroden Haftanstalten in Halle ersetzen soll, ist der erste Spatenstich längst nicht abzusehen.

