Warum Waldbrände für Feuerwehren tödliche Gefahren bergen

Der Lichtschein eines Brandes im munitionsverseuchten Wald in Brandenburg Mitte Juni. Dieses Wochenende konnte die Feuerwehr ein weiteres Feuer nur aus Distanz auf 90 Hektar in der „Lieberoser Heide“, einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Niederlausitz, endgültig löschen. Auch in Sachsen-Anhalt gelten viele Wälder als munitionsverseucht.

Christian Guttmann/dpa