Gardelegen - Über eine Karpfenrutsche trudeln die beliebten Jahresendfische zappelnd aus einer kleinen Plastiktonne ins Wasser des Teichs 7. Eigentlich ist der Fischerhof am Ortsrand von Gardelegen ein reiner Forellenbetrieb, aber im Dezember machen der Fischwirtschaftsmeister und sein sechsköpfiges Team das Geschäft mit den beliebet Jahresendfischen – den Spiegelkarpfen. Besonders am 22, 23 Dezember und am Vormittag von Heiligabend sowie am 30. und 31. Dezember stehen die Kunden Schlange.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.