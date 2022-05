Weihnachtsmärkte im Landkreis Wittenberg in der Schwebe

Glühwein und gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt - das sollte in diesem Jahr wieder möglich sein. Nun gibt es erste Absagen. Welche Städte an ihrem Vorhaben noch festhalten.

Wittenberg/MZ - Die Freude auf einen leckeren Glühwein bei netten Gesprächen auf einem der heimeligen Weihnachtsmärkte im Landkreis ist groß. Schon bald sollen in der Region die Märkte öffnen und behagliche Weihnachtsstimmung verbreiten - oder doch nicht? Aufgrund rasant steigender Corona-Infektionszahlen trudeln nun Absagen einiger Städte ein, andere hoffen noch. Die MZ fragte nach, in welchen Städten an den Weihnachtsmärkten festgehalten wird, welche Konzepte erarbeitet wurden und wo die Märkte in diesem Jahr nicht stattfinden sollen.