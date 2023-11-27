In Bitterfeld-Wolfen finden am zweiten und dritten Adventswochenende 2025 Weihnachtsmärkte statt. Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld erfreut seine Gäste zuerst, später startet der Weihnachtsmarkt in Wolfen.

Weihnachtsmärkte in Bitterfeld-Wolfen 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende statt.

Bitterfeld-Wolfen/DUR. – Der Bitterfelder Weihnachtsmarkt findet vom 5. bis 7. Dezember 2025 statt. Besucher können dann im historischen Ambiente der Bitterfelder Innenstadt allerlei Stände von Vereinen und Gewerbetreibenden entdecken.

Ein Höhepunkt der Adventszeit in Bitterfeld-Wolfen ist außerdem der Historische Weihnachtsmarkt in Wolfen. Vom 12. bis 14. Dezember 2025 findet er erstmals in der Fuhneaue statt. Er lädt zu einer festlichen Zeitreise ein.

Wann finden die Weihnachtsmärkte in Bitterfeld und Wolfen statt?

Bitterfeld

Eröffnung: 5 . Dezember 2025

Ende: 7. Dezember 2025

Wolfen

Eröffnung: 12 . Dezember 2025

Ende: 14. Dezember 2025

Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte in Bitterfeld und Wolfen:

Bitterfeld

Freitag, 5. Dezember: 16 Uhr bis 21 Uhr

Samstag, 6. Dezember: 13 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag, 7. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Wolfen

Freitag, 12. Dezember: 16 Uhr bis 21 Uhr

Samstag, 13. Dezember: 13 bis 21 Uhr

Sonntag, 14. Dezember: 13 bis 18 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld und Wolfen statt?

Der Weihnachtsmarkt in Bitterfeld findet auf dem Marktplatz in Bitterfeld statt.

Der Weihnachtsmarkt in Wolfen findet in diesem Jahr in der Fuhneaue statt.

Weihnachtsmarkt in Bitterfeld und Wolfen: Wo kann geparkt werden?

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass Besucher die umliegenden Parkflächen nutzen können.

Für den Weihnachtsmarkt in Bitterfeld gibt es Parkplätze auf dem Parkplatz Binnengärtenzentrum hinter dem Hotel „Central“ (Walther-Rathenau-Straße).

Besucher des Weihnachtsmarkts in Wolfen können den Parkplatz Fuhneaue nutzen.

Weihnachtsmärkte in Bitterfeld-Wolfen 2025: Programm und Angebote

Bitterfeld

Zur Eröffnung des Bitterfelder Weihnachtsmarktes wird der traditionelle Stollen um 16 Uhr gemeinsam mit Oberbürgermeister Armin Schenk und Ortsbürgermeister Kay-Uwe Ziegler angeschnitten.

Die Besucher erwartet zudem ein Bühnenprogramm mit Kinderauftritten über "Rockin’ Christmas" mit Mr. Chrispy bis hin zu Partystimmung mit "Die Spätsünder". Die "Dancing Angels" lassen den Sonntag dann ausklingen.

Für die kleinen Gäste gibt es eine Bastelstube im Historischen Rathaus und süße Überraschungen.

Wolfen

Besucher erwartet auf dem Historischen Weihnachtsmarkt ein mittelalterliches Markttreiben zwischen Fachhandwerk, Fackeln und Feuerstellen. Außerdem werden Musik, Feuershow und lebendige Geschichten versprochen.

Für Kinder findet das Familienkonzert "Weihnachtszeit im Märchenwald" mit Kess & Tommy statt. Erwachsene können die besinnliche Stimmung bei einem Glühwein genießen und den Stargästen wie Christel & Ruprecht und ihren Weihnachtsliedern lauschen.

Der traditionelle Stollenanstich findet am Samstag um 16 Uhr statt.

Verkaufsoffener Sonntag in Bitterfeld für den Weihnachtseinkauf

Am zweiten Adventswochenende findet außerdem ein verkaufsoffener Sonntag (7. Dezember) in Bitterfeld statt.

Nach dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt können somit in der Bitterfelder Innenstadt noch die restlichen Weihnachtsbesorgungen erledigt werden.