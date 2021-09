Ein leerer Hörsaal an einer Universität.

Halle - Die Zahl der Hochschulabschlüsse ist im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt gesunken. Im Prüfungsjahr 2020 wurden rund 8500 Abschlussprüfungen als bestanden gemeldet, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Das seien etwa 700 weniger als 2019. Als mögliche Ursache für den Rückgang nannte die Statistikbehörde die Folgen der Corona-Pandemie, da unter anderem Prüfungen in das Folgesemester verschoben wurden.