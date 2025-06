Am Wochenende geht es auf der Rennbahn im Herrenkrug um Sieg und Platz. 220 Dackel sind in drei Rasseklassen angemeldet, um die Schnellsten zu ermitteln.

Magdeburg - Das bekannteste TV-Dackelherrchen ist in der Rolle von „Hausmeister Krause“ wohl Tom Gerhardt. Und sein Spruch „Alles für den Dackel, alles für den Club“ durfte in keiner der 80 Sat.1-Folgen fehlen. Ebenso nicht fehlen darf Gerhardt/Krause, wenn es am Wochenende in Magdeburg darum geht, welcher Dackel die schnellsten Beine hat. Auf der Herrenkrug-Rennbahn hat der Hut-Mann im Hausmeisterkittel ab 15 Uhr einen Gastauftritt und gibt anschließend Autogramme.