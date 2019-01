Am Freitag wurden in Halle die Models für das Schülerferienticket 2019 gekürt. Mehr als 1000 Jugendliche hatten sich beworben.

Magdeburg l Die Schülermodels für das Ticket 2019 stehen fest! Unter dem Jubel von 600 Gästen präsentierte die Nasa am Freitag im Steintor-Varieté in Halle die Finalisten für das Schülerferienticket 2019. Aus ihnen wählte die Jury, zu der auch die Models des Jahres 2018 gehörten, die fünf Gewinner.

Am Ende durften sich Noel-Neo Beck (17) aus Magdeburg, der Dessauer Christian Hoffmann (16), Phillip Nguyen (17) aus Salzwedel sowie

Lea Charlott Hoffmann (18) aus Arneburg und Enie Schiepe (16) aus Zahna-Elster freuen.



Publikumslieblinge wurden Lam Tung Dao (17) aus Magdeburg und Anna-Mae Sixtus (17) aus dem Osternienburger Land.

Gratis Schülerferienticket

Beim größten Schülercasting in Sachsen-Anhalt hatten sich 1.034 Jugendliche beworben. Davon schafften 17 den Sprung ins Finale. Die Finalisten zeigten ihre Talente, wie Luftakrobatik, Poetry Slam, Boxen, mit verschiedensten Instrumenten oder sangen und tanzten. Dabei wurden die Kandidaten lautstark von ihren Familien und Freunden unterstützt.



Für Stimmung sorgte auch der Auftritt der Band Bell, Book and Candle, bekannt durch Lieder wie „Rescue Me“ und „Liebeslied“.



Auf der Bühne ausgezeichnet wurde der Gewinner der Aktion „Mein Ferienfoto 2018“. Max Gnade aus Langenstein gewann mit seinem Foto einen 250-Euro-Einkaufsgutschein und ein Schülerferienticket für 2019. Das Foto zeigt Max auf dem Hexentanzplatz im Harz.



Die Gewinner des Modelwettbewerbs erhalten 500 Euro. Sie werben in diesem Jahr auf Plakaten, Faltblättern und der Fahrkarte für das Schülerferienticket. Auch die übrigen Teilnehmer gehen nicht leer aus. Sie bekommen in diesem Jahr ein Schülerferienticket gratis.



Im Sommer 2018 waren 20.707 Schülerinnen und Schüler mit dem Ticket in Bahn und Bus unterwegs. Sie erkundeten Sachsen-Anhalt, den Raum Leipzig und fuhren nach Berlin.