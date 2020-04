Nach einem frühlingshaften Start in Sachsen-Anhalt könnte es diese Woche sogar noch regnen.

Magdeburg (dpa) l Die neue Woche könnte in Sachsen-Anhalt endlich etwas Regen bringen. Nach einem voraussichtlich trockenen und warmen Montag mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad im Flach- und 22 Grad im Bergland, sagt der Deutsche Wetterdienst für Dienstag Niederschläge und sogar Gewitter voraus.

Die Höchstwerte gehen ab Mittwoch auf 20 Grad zurück. Von Südwesten her sollen weiterhin Schauer aufziehen, so auch am Donnerstag und Freitag. Diese könnten vor allem in den Abend und Nachtstunden niedergehen.