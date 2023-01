Wetter Autofahrer aufgepasst: Erneut Schneefall in Sachsen-Anhalt - DWD warnt vor Glätte

In Sachsen-Anhalt bleibt es weiterhin winterlich: So wird am Donnerstagabend neuer Schnee in Teilen des Landes erwartet. Außerdem könnte es glatt werden. Die aktuellen Aussichten.