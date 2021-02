Ab dem Wochenende ist frühlingshaftes Wetter in Sachsen-Anhalt angesagt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Frühlingswetter hält in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt Einzug. Bis zu 19 Grad sind nächste Woche möglich.

Magdeburg (vs) l Kommt jetzt der Frühling mit großen Schritten nach Sachsen-Anhalt? Wenn es nach dem Wetterportal kachelmannwetter.com geht, dann zumindest mit ersten Vorboten. Nach eisigen Tagen bei denen bis zu minus 20 Grad in Sachsen-Anhalt gemessen wurden, steigen die Temperaturen sprunghaft in den zweistelligen Plusbereich.

Während der Donnerstag und Freitag noch mit einem Mischmasch-Wetter aus Sonne und vereinzeltem Regen aufwartet, wird es am Wochenende richtig schön. Bereits hier steigen die Thermometer auf bis zu 14 Grad am Sonnabend und 16 Grad am Sonntag.

Ein Blick auf die kommende Woche macht noch mehr Lust auf Aktivitäten an der frischen Luft. Hier sind mit einem ersten vorsichtigen Blick auf den Donnerstag bis zu 19 Grad Celsius in Magdeburg möglich.