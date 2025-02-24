In Sachsen-Anhalt klettern die Temperaturen wieder in den Plusbereich. Mit Wolken und Regen bleibt das Wetter aber weiter ungemütlich. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Tauwetter hat in Sachsen-Anhalt eingesetzt: Es bleibt jedoch trüb und regnerisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Hoch über Osteuropa beeinflusst derzeit das Wetter in Sachsen-Anhalt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei gestaltet sich das Wetter im Verlauf der Woche zunehmend wechselhaft und vorübergehend milder.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen am Dienstag

Zunehmend heiter wird es am Dienstag, dem 10. Februar. Erst am Abend kann es örtlich regnen. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge auf 3 bis 8 Grad. Auf dem Brocken werden stürmische Böen erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 11. Februar, sinken die Temperaturen bei bewölktem Himmel auf 0 bis 2 Grad, im Harz auf um die -1 Grad. Durch vereinzelten Regen kann es örtlich zu glatten Straßen kommen. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Stürmische Böen auf dem Brocken zur Wochenmitte

Trotz milder Temperaturen von 5 bis 8 Grad bleibt es am Mittwoch, dem 11. Februar, ungemütlich. Der Himmel zeigt sich bei zeitweisem Regen stark bewölkt. Auf dem Brocken gibt es stürmische Böen.

Schauerartigen Regen gibt es laut DWD in der Nacht zu Donnerstag, dem 12. Februar. Die Temperaturen verharren bei 3 bis 6 Grad im Plusbereich.

Ungemütliches Wetter bei milden Temperaturen am Freitag

Am Donnerstag, dem 12. Februar, klettert das Thermometer laut dem DWD bis auf 10 Grad. Es bleibt bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Besucher des Brockens müssen sich auf stürmische Böen einstellen.

In der Nacht zu Freitag, dem 13. Februar, ist im Oberharz Schneefall nicht ausgeschlossen. Im restlichen Sachsen-Anhalt bleibt es bei 2 bis 4 Grad bewölkt und regnerisch. Zeitweise kann es in der Nacht Windböen geben. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Minusgrade und Glätte zum Wochenende

Freitag, der 13. Februar, ist meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad, im Harz zwischen 1 und 5 Grad. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar, zeigt sich das Wetter wechselhaft mit Niederschlägen, die zeitweise von Regen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Die Temperaturen sinken auf -2 bis 0 Grad. Laut DWD ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen. Auf dem Brocken werden erneut Sturmböen erwartet.