In Sachsen-Anhalt klettern die Temperaturen wieder in Plusbereich. Ungemütlich bleibt das Wetter mit wolkenverhangenem Himmel und Regen dennoch.

Tauwetter hat in Sachsen-Anhalt eingesetzt: Es bleibt jedoch trüb und regnerisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Hoch über Osteuropa beeinflusst derzeit das Wetter in Sachsen-Anhalt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei gestaltet sich das Wetter im Verlauf der Woche zunehmend wechselhaft und vorübergehend milder.

Neblig-trüber Start in die Woche – Teilweise überfrierende Glätte möglich

Die Woche startet am Montag, dem 9. Februar, zunächst bedeckt und neblig-trüb. Vereinzelt kann es zu Schneegriesel und geringem Schneefall kommen, so der DWD. Dadurch besteht am Vormittag gebietsweise die Gefahr von überfrierender Nässe. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 4 Grad Celsius.

Auch in der Nacht zu Dienstag, dem 10. Februar, bleibt der Himmel stark bewölkt, jedoch überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf -3 bis 0 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen am Dienstag

Zunehmend heiter wird es am Dienstag, dem 10. Februar. Erst am Abend kann es örtlich regnen. Die Temperaturen steigen den Angaben zufolge auf 3 bis 8 Grad. Auf dem Brocken werden stürmische Böen erwartet.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 11. Februar, sinken die Temperaturen bei bewölktem Himmel auf 0 bis 2 Grad, im Harz auf um die -1 Grad. Durch vereinzelten Regen kann es örtlich zu glatten Straßen kommen. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Stürmische Böen auf dem Brocken zur Wochenmitte

Trotz milder Temperaturen von 5 bis 8 Grad bleibt es am Mittwoch, dem 11. Februar, ungemütlich. Der Himmel zeigt sich bei zeitweisem Regen stark bewölkt. Auf dem Brocken gibt es stürmische Böen.

Schauerartigen Regen gibt es laut DWD in der Nacht zu Donnerstag, dem 12. Februar. Die Temperaturen bleiben bei 3 bis 6 Grad im Plusbereich.

Ungemütliches Wetter bei milden Temperaturen am Freitag

Am Donnerstag, dem 13. Februar, klettert das Thermometer laut dem DWD bis auf 10 Grad. Es bleibt bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Besucher des Brockens müssen sich auf stürmische Böen einstellen.

In der Nacht zu Freitag, dem 14. Februar, ist im Oberharz Schneefall nicht ausgeschlossen. Im restlichen Sachsen-Anhalt bleibt es bei 2 bis 4 Grad bewölkt und regnerisch. Zeitweise kann es in der Nacht Windböen geben. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.