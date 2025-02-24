Der Dauerfrost prägt auch den Februaranfang in Sachsen-Anhalt. In dieser Woche erreichen die Temperaturen kaum den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in zahlreichen Regionen vor gefrierendem Regen und Glätte.

Vorsicht ist geboten: Schnee und gefrierender Regen lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt wieder glatt werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Feuchte Luft gelangt Mitte der Woche nach Sachsen-Anhalt und prägt das Wetter hierzulande. Die frostigen Temperaturen bleiben noch eine Weile. Am Wochenende blitzen jedoch leichte Plusgrade durch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor markanter Glätte

Der DWD hat eine amtliche Warnung vor markanter Glätte für folgende Regionen Sachsen-Anhalts herausgegeben:

Altmarkkreis Salzwedel (bis Fr., 9 Uhr)

(bis Fr., 9 Uhr) Kreis Stendal (bis Fr., 9 Uhr)

(bis Fr., 9 Uhr) Kreis Börde (bis Fr., 9 Uhr)

(bis Fr., 9 Uhr) Magdeburg (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Kreis Jerichower Land (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Salzlandkreis (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Kreis Anhalt-Bitterfeld (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Dessau-Roßlau (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Kreis Wittenberg (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Saalekreis (bis Fr., 0 Uhr)

(bis Fr., 0 Uhr) Halle (Saale) (bis Fr., 0 Uhr)

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnungen verlängert oder ausgeweitet werden.

Wetterwarnung im Osten: Gefrierender Regen erwartet

Am Donnerstag, dem 5. Februar, startet der Tag meist bedeckt. Vor allem in der Osthälfte rechnet der DWD mit gefrierendem Regen bis in die Nacht hinein. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und +1 Grad.

Lesen Sie auch: Joggen bei Minusgraden: Wie gefährlich ist das für den Körper?

In der Nacht zu Freitag, dem 6. Februar, bleibt es stark bewölkt und teils neblig-trüb. Weiterhin kann im Osten Glätte durch gefrierenden Regen oder Sprühregen möglich sein. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und -1 Grad.

Gefrierender Sprühregen: Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Am Freitag, dem 6. Februar, dominieren viele Wolken, gebietsweise ist es erneut neblig-trüb. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 3 Grad.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Warum die klirrende sibirische Kälte Sachsen-Anhalt treffen könnte

In der Nacht zum Samstag, dem 7. Februar, bleibt es bedeckt, regional ist mit gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen -2 und 0 Grad.

Achtung! DWD warnt vor Straßenglätte zum Wochenende

Vorsicht auf den Straßen ist auch am Samstag, dem 7. Februar, geboten. Gefrierender Regen sorgt für Glättegefahr. In der Altmark kann es zudem auch schneien. Die Temperaturen klettern leicht ins Plus: Laut DWD sind 2 bis 4 Grad zu erwarten.

In der Nacht zum Sonntag, dem 8. Februar, bleibt der Himmel wolkenverhangen. Auch in der Nacht besteht weiterhin Glättegefahr durch teils gefrierendem Regen. Die Temperaturen sinken wieder unter den Gefrierpunkt.

Lesen Sie auch: Polarwirbel in Gefahr: Droht Sachsen-Anhalt im Februar 2026 eine extreme Kältewelle?

Neblig-trüb wird es weiterhin am Sonntag, dem 8. Februar. Örtlich setzt Sprühregen ein, der auch gefrieren kann. Die Höchsttemperaturen liegen um die 2 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 9. Februar, bleibt es bewölkt und neblig. Regional kann es durch den gefrierenden Sprühregen glatt werden. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und -1 Grad.