Der Sommer zeigt sich in Sachsen-Anhalt nochmal von seiner schönsten Seite. Die August-Woche ab 18.8. verspricht viel Sonne und sommerliche Temperaturen.

In Sachsen-Anhalt zeigt sich der Sommer im August in seiner vollen Pracht.

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter der kommenden Tage verspricht viel Sonne und Wärme. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit sommerlichen Temperaturen. Schauer und Regen sind nahezu ausgeschlossen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viel Sonne zum Wochenstart

Die neue Woche startet am Montag mit viel Sonnenschein. Nur einzelne Wolken sind sichtbar, diese lösen sich am Abend wieder auf. Es bleibt bei Temperaturen von 25 bis 28 Grad trocken. In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel klar.

Der Dienstag wird warm bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf neun Grad ab.

Einzelne Wolken zur Wochenmitte in Sachsen-Anhalt – aber Sonne scheint

Auch am Mittwoch bleibt es trocken. Einzelne Wolken machen sich jedoch über Sachsen-Anhalt bemerkbar. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, im Harz zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ziehen Wolken auf, es bleibt jedoch niederschlagsfrei.

Der Donnerstag startet trocken und bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen Wolkenfelder über Sachsen-Anhalt. Bei Temperaturen zwischen elf und acht Grad bleibt es niederschlagsfrei.