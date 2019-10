Eiskratzen - Das ereilte einige Autofahrer am Montagmorgen. Foto: Matthias Strauß

Erstmals im Herbst 2019 liegen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt um den Gefrierpunkt. Für viele Autofahrer hieß das am Montag: Eis kratzen.

Barleben (muß\dt) l l Die Woche begann auch im Flachland von Sachsen-Anhalt erstmals in diesem Herbst mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wer am Montagmorgen mit dem Auto zur Arbeit wollte, musste deshalb etwas früher Aufstehen, um die Scheiben an seinem Fahrzeug freizukratzen.

Und diese Zeit sollte sich jeder unbedingt nehmen, denn wer mit schlecht enteisten Scheiben fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Im Tagesverlauf des Montags soll es laut Online-Wetterportal Wetter.com allerdings sonnig werden - Temperaturen bis zu 11 Grad Celsius sind dann sogar möglich.

Für Dienstag, 7. Oktober 2019, kündigt sich wieder ein milderer Morgen an. Auch tagsüber klettern die Temperaturen wieder nach oben und sollen bis zu 15 Grad erreichen.