Der Dauerfrost bestimmt auch den Anfang des Februars in Sachsen-Anhalt. Im Verlauf der Woche klettern die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt hinaus. Auf den Straßen kann es glatt werden.

Schnee und gefrierender Regen lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt wieder glatt werden

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Wolkenreiche Kaltluft bestimmt laut Deutschen Wetterdienst (DWD) Anfang Februar das Wetter in Sachsen-Anhalt und trägt dazu bei, dass der Dauerfrost anhält.

Die Meteorologen erwarten in der ersten Februarwoche zum Teil gefrierenden Regen und Schneefall. Auf den Straßen droht erneut Glätte.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Frostige Temperaturen zum Wochenstart

Am Montag, dem 2. Februar, ist es stark bewölkt in Sachsen-Anhalt. Nur vereinzelt lockert der Himmel auf. Bei Temperaturen zwischen -7 und -3 Grad ist es weitgehend niederschlagsfrei.

Auch in der Nacht zu Dienstag, 3. Februar, halten sich die Wolken laut den Wetterexperten weiter am Himmel, mit Niederschlägen ist aber nicht zu rechnen. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge auf bis zu -9 Grad Celsius.

Gefrierender Regen sowie Schneefall zur Wochenmitte

Am Dienstag, dem 3. Februar, bleibt es stark bewölkt. Im Harz kann es zu Schneefall sowie gebietsweise zu gefrierendem Regen kommen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich laut DWD zwischen -5 und -1 Grad.

Auch in der Nacht zu Mittwoch, dem 4. Februar, ist vom Sternenhimmel den Prognosen zufolge nicht viel zu sehen, es bleibt bewölkt. Es kann von Südwest nach Nordost zu Schneefall kommen. Auch schließt der DWD örtlich gefrierenden Sprühregen nicht aus. Die Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -4 Grad.

Sonne lässt sich kaum blicken - Himmel bleibt bewölkt

Am Mittwoch, dem 4. Februar, sind weiterhin Wolken am Himmel zu sehen, lediglich zeitweise kommt es zu Auflockerungen. Gebietsweise sind etwas Schneefall sowie gefrierender Sprühregen möglich. Die Temperaturen bewegen sich laut DWD zwischen -4 und 1 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. Februar, gibt es nur teilweise Auflockerungen des bewölkten Himmels. Zeit- und gebietsweise ist Schneefall möglich. Auch gefrierender Sprühregen ist nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen -6 und -3 Grad.

Auch am Donnerstag, dem 5. Februar, kommt es zeitweise zu Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. Februar, bleibt der Himmel laut DWD bedeckt. Teilweise ist es neblig-trüb bei regional leichtem Schneefall. Die Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -3 Grad.