Der Wetterumschwung in Sachsen-Anhalt hält an. Laut DWD gibt es Anfang März Sonne, frühlingshafte Temperaturen und überwiegend klaren Himmel.

Winter adé: Zum Start in den März gibt es Sonne und Temperaturen bis 17 Grad

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich.

Lesen Sie auch: Sachsen-Anhalt taut auf! Wetterumschwung am Wochenende: Winter-Comeback möglich?

Zwischen einem Hochdruckgebiet über Osteuropa und einem Tief über dem Nordatlantik kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) frühlingshaftes Wetter zu uns.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sonniger Start in die Woche

Während es am Montag, dem 2. März, in den frühen Morgenstunden örtlich noch leichten Frost geben kann, ist im Tagesverlauf mit viel Sonnenschein zu rechnen. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Frühling klopft an – wie Gartenfans jetzt Pflanzen schützen

In der Nacht zu Dienstag, dem 3. März, kann sich lokal Nebel bilden. Bei Temperaturen zwischen -2 und +3 Grad Celsius zeigt sich der Himmel laut DWD gering bewölkt. In Bodenähe wird es frostig.

Dienstag wird sonnig bei fast sommerlichen Temperaturen

Auch am Dienstag, dem 3. März, zeigt sich die Sonne von ihrer schönen Seite. Nur vereinzelt gibt es Schleierwolken. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 15 und 17 Grad.

Lesen Sie auch: Jetstream sorgt für Kälte! Warum der Frühling in Sachsen-Anhalt verspätet starten könnte

In der Nacht zu Mittwoch, dem 4. März, bleibt es überwiegend klar. Erst im Verlauf der Nacht zieht dichtere Bewölkung auf. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und +4 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt auch zur Wochenmitte sonnig und niederschlagsfrei

Nachdem sich der Nebel am Mittwoch, dem 4. März, verzogen hat, bleibt es meist heiter und niederschlagsfrei. Bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad bleibt es auch in der Wochenmitte frühlingshaft.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. März, kann sich gebietsweise Nebel und Hochnebel bilden. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 2 Grad – im Harzvorland bei bis zu -4 Grad.

Lesen Sie auch: Frühling kommt – aber auch die Heuschnupfen-Zeit

Bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad bleibt es laut DWD auch am Donnerstag, dem 5. März, überwiegend sonnig.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. März, können die Temperaturen auf bis zu -1 Grad absinken. Es kann zur Bildung von Nebel und Hochnebel kommen.