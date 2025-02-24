Die frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt halten an. Durch Schneefall und Schneeregen kommt es zu glatten Straßen.

Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich diese Woche auf glatte Straßen einstellen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein kleinräumniges Tiefdruckgebiet überquert laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Sachsen-Anhalt. Dabei bringt es sehr feuchte aber auch mildere Luft mit.

Das führte dazu, dass es in der Nacht zu Montag gebietsweise geschneit hat - und bis in den Vormittag hinein auch weiter schneit, mit Folgen.

Die Polizei warnt derzeit im Harz, im südlichen Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Altmarkkreis Salzwedel, Stendal sowie im Jerichower Land vor Straßenglätte.

Öffentlicher Nahverkehr in Sachsen-Anhalt gebietsweise eingestellt

Wegen des starken Schneefalls hat die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) im gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz den Busverkehr eingestellt. Dies teilte das Unternehmen am frühen Montagmorgen per Warn-App Biwapp mit.

Auch in Wittenberg wurde der Öffentliche Nahverkehr am Montag eingestellt. Dazu haben sich die Busunternehmen und der Landkreis nach Abstimmung entschieden.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) teilen auf ihrer Internetseite mit, dass alle Buslinien fahren. Sie weisen jedoch darauf hin, dass es aufgrund von Glätte zu Verspätungen kommen kann.

Wochenstart in Sachsen-Anhalt: Warnung vor glatten Straßen

Am Montag, den 26. Januar, kommt es laut DWD zu zeit- und gebietsweisem Schneefall. Auf den Straßen ist mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +2 Grad Celsius, im Harz um die -2 Grad Celsius.

In der Nacht zu Dienstag, dem 27. Januar, ist es stark bewölkt. Zeitweise kann es schneien und neblig werden. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad. Im Hochharz sind Angaben zufolge bis zu -7 Grad möglich. Es wird vor Glätte gewarnt.

Schneefall und Glättegefahr in der Nacht

Am Dienstag, dem 27. Januar, ist es zumeist dicht bewölkt und trocken. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 0 und 2 Grad, im Harz um die -1 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch, dem 28. Januar, bleibt es stark bewölkt. In den Nachtstunden kann es Schneefall oder Schneeregen geben. Es besteht die Gefahr von gefrierendem Regen und somit Glättegefahr auf den Straßen.

Die Temperaturen liegen zwischen -4 und 0 Grad, im Harz sind bis zu -6 Grad möglich.

Minustemperaturen und gefrierender Regen in der Wochenmitte

Teils trüb mit örtlichem Schneefall oder Schneeregen startet der Mittwoch, 28. Januar. Durch gefrierendem Regen kann es auf den Straßen glatt werden. Die Temperaturen liegen laut DWD um die 0 Grad Celsius.

Die Nacht zum Donnerstag, dem 29. Januar, bleibt bei Schneefall oder Schneeregen bedeckt. Die Tiefswerte bewegen sich den Angaben zufolge zwischen -4 und -1 Grad.

Gefahr von Straßenglätte besteht in Sachsen-Anhalt auch am Donnerstag

Auch am Donnerstag, dem 29. Januar, kann es zeitweise Schneefall oder -regen und somit die Gefahr von Straßenglätte geben. die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen -2 und +1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 30. Januar, gibt es viele Wolken. Mitunter kann es laut dem DWD neblig-trüb werden. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad.