Der Dauerfrost prägt auch den Februaranfang in Sachsen-Anhalt. In dieser Woche erreichen die Temperaturen kaum den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt in zahlreichen Regionen vor Glätte.

Minusgrade halten an: Wetterdienst warnt vor Glatteis durch gefrierenden Regen

Schnee und gefrierender Regen lassen die Straßen in Sachsen-Anhalt wieder glatt werden.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Feuchte Luft gelangt Mitte der Woche nach Sachsen-Anhalt und prägt das Wetter hierzulande. Die frostigen Temperaturen bleiben noch eine Weile.

Die Meteorologen erwarten für die nächsten Tage zum Teil gefrierenden Regen und Schneefall. Auf den Straßen droht damit erneut Glätte.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee und Minusgrade halten an

Am Mittwoch, dem 4. Februar, bleibt es zunächst grau. Vormittags kann es im Norden Sachsen-Anhalts zu leichtem Schneefall und örtlich auch gefrierenden Regen kommen. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen -3 und +1 Grad Celsius.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. Februar, schneit es den Prognosen zufolge wieder. Autofahrer sollten auch in den frühen Morgenstunden noch aufpassen: Örtlich ist mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad.

Wetterdienst: Warnung vor markanter Glätte in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine amtliche Warnung vor markanter Glätte für mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt herausgegeben:

Kreis Stendal

Kreis Börde

Kreis Jerichower Land

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Laut DWD besteht in den betroffenen Gebieten erhöhte Glättegefahr durch überfrierenden Regen. Die Warnungen gelten aktuell von Mittwoch, 21 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie verlängert oder ausgeweitet werden.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Auch am Donnerstag, dem 5. Februar, ist es meist bedeckt, zeitweise fällt Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +1 Grad.

In der Nacht zu Freitag, dem 6. Februar, bleibt es laut DWD stark bewölkt und teils neblig-trüb. Die Tiefstwerte liegen zwischen -4 und -1 Grad.

Achtung! DWD warnt vor Straßenglätte zum Wochenende

Am Freitag, dem 6. Februar, dominieren viele Wolken, gebietsweise ist es erneut neblig-trüb. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 2 Grad.

In der Nacht zum Samstag, dem 7. Februar, bleibt es bedeckt, regional ist mit gefrierendem Sprühregen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen -3 und 0 Grad.

Vorsicht auf den Straßen ist auch am Samstag, dem 7. Februar, geboten. Gefrierender Regen sorgt für Glättegefahr. Die Temperaturen klettern leicht ins Plus: Laut DWD sind 2 bis 4 Grad zu erwarten.

In der Nacht zum Sonntag, dem 8. Februar, bleibt der Himmel Wolkenbehangen. Auch in der Nacht besteht weiterhin Glättegefahr durch teils gefrierendem Regen. Die Temperaturen sinken wieder unter den Gefrierpunkt.